La IATA refuerza la escalabilidad operativa al cambiar a Rimini Street para servicios de gestión de aplicaciones y soporte integrados para sus aplicaciones SAP

Las vegas--(business wire)--jun. 28, 2021--

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), un proveedor global de productos y servicios de software empresarial, el proveedor de soporte externo l铆der para los productos de software de Oracle y SAP y socio de Salesforce, anunci贸 hoy que International Air Transport Association (IATA) (Asociaci贸n de Transporte A茅reo Internacional), la principal asociaci贸n comercial de aviaci贸n con sede en Montreal, Canad谩 ha realizado el cambio a los servicios de gesti贸n de aplicaciones (Application Management Services, AMS) y el soporte de Rimini Street para sus aplicaciones SAP ECC 6.0 y Business Objects. Con el sector de la aviaci贸n comercial muy afectado por la pandemia de la COVID-19, la IATA tom贸 decisiones comerciales estrat茅gicas para atravesar la crisis, incluida la subcontrataci贸n de elementos clave de su prestaci贸n de servicios de TI para reducir los costos operativos. Como resultado de cambiar a Rimini Street, la organizaci贸n ahora se beneficia de una soluci贸n de soporte unificada que integra el soporte de aplicaciones y servicios gestionados, lo que permite a la IATA satisfacer la demanda empresarial en una recuperaci贸n pospandemia.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aqu铆: https://www.businesswire.com/news/home/20210628005526/es/

IATA Strengthens Operational Scalability By Switching to Rimini Street for Integrated Support and Application Management Services for its SAP Applications (Photo: Business Wire)

Satisfacci贸n de las demandas 煤nicas de soporte de aplicaciones SAP de la IATA para una expansi贸n r谩pida

Con sede central en Montreal y oficinas ejecutivas en Ginebra, Suiza, la IATA es una asociaci贸n de compa帽铆as a茅reas comerciales que representa el 82 % del tr谩fico a茅reo mundial y gestiona sistemas financieros y de apoyo para la industria de la aviaci贸n comercial a trav茅s de su departamento de TI. Debido a la crisis econ贸mica en el sector del transporte a茅reo, el departamento de Soporte de SAP de la IATA se vio muy afectado. La asociaci贸n fue muy consciente del cambiante entorno econ贸mico a medida que la industria empez贸 a salir de la pandemia y sab铆a que el transporte a茅reo pod铆a reanudarse en cualquier momento, lo que requerir铆a agilidad y escalabilidad significativas de TI. La IATA comenz贸 a investigar las opciones de soporte externo despu茅s de conocer el crecimiento del mercado en un informe reciente de Gartner 1. Eligieron reforzar el soporte y la gesti贸n de su sistema SAP con la soluci贸n de soporte unificada de Rimini Street para beneficiarse de mejoras continuas y reducir los posibles riesgos a la vez que el negocio continuaba aceler谩ndose a medida que se reanudaba el mercado de aviaci贸n comercial. Rimini Street tambi茅n pudo capturar y cumplir con los requisitos empresariales de la IATA a trav茅s de un cat谩logo de servicios 煤nico que mejora la prestaci贸n de servicios de TI. Adem谩s, la IATA se beneficia de servicios dise帽ados para el mantenimiento preventivo y la resoluci贸n proactiva de problemas para mejorar el rendimiento del sistema.

鈥淒esde el principio, est谩bamos seguros de que solo pod铆amos trabajar con un proveedor de soporte de confianza para limitar los riesgos y el informe de Gartnerlo expres贸 claramente: Rimini Street es el l铆der del mercado en soporte externo鈥, indic贸 Pascal Buchner, Director de TI e Informaci贸n de la IATA. 鈥淩imini Street se distingui贸 de la competencia por su reputaci贸n y ofreci贸 tanto el soporte de software SAP como los servicios de gesti贸n de aplicaciones que quer铆amos consolidar鈥.

Un modelo operativo simplificado que transforma la incertidumbre en previsibilidad

Rimini Street aporta una soluci贸n de soporte unificada que ofrece una combinaci贸n 煤nica de soporte SAP y servicios de gesti贸n de aplicaciones. Desde el cambio a Rimini Street, la IATA ya ha reducido sus retrasos en TI y se beneficia de una mayor transparencia en sus operaciones y un modelo de entrega 谩gil para mejoras del sistema.

鈥淒esde el principio del trabajo con Rimini Street, presenciamos mejoras inmediatas en nuestro soporte y gesti贸n de aplicaciones SAP. El proceso de incorporaci贸n se realiz贸 r谩pidamente y sin problemas y ahora tenemos una visi贸n mucho mejor de nuestras solicitudes y paneles de control鈥, continu贸 Buchner. 鈥淣uestro equipo interno de SAP proporciona constantemente comentarios positivos sobre la calidad del apoyo de Rimini Street. No lamentamos nuestra elecci贸n de subcontrataci贸n, sino todo lo contrario, y sentimos que podemos ofrecer a煤n m谩s valor a las partes interesadas internas que antes鈥.

鈥淩imini Street se complace en ayudar a la IATA a maximizar el valor de sus aplicaciones SAP con un soporte unificado que mejore la productividad operativa. La IATA ahora puede contar con m谩s capital de trabajo y enfocar su presupuesto y recursos de TI en iniciativas estrat茅gicas que ayuden a sus miembros a atravesar la crisis econ贸mica actual鈥, expres贸 Emmanuelle Hose, Vicepresidenta del Grupo y Gerenta General de Teatro de Rimini Street para Europa, Oriente Medio y 脕frica. 鈥淧ara preparar mejor a su organizaci贸n para la futura expansi贸n, la IATA se suma a m谩s de 4 000 organizaciones de todo el mundo que se han cambiado a Rimini Street para abordar los desaf铆os presupuestarios a corto plazo y, a su vez, disfrutar de mayor agilidad y menor riesgo en la prestaci贸n de servicios鈥.

Inscr铆base para sumarse a la IATA y Rimini Street para una Customer Fireside Chat (charla informal para clientes) sobre Top Three Ways to Improve SAP Service Support through AMS (3 formas principales de mejorar el soporte de servicios SAP a trav茅s de los AMS) el martes, 29 de junio a las 11.00 a. m., hora de verano brit谩nica.

Acerca de Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), una empresa Russell 2000 庐 , es un proveedor global de productos y servicios para software empresarial, el proveedor l铆der de soporte externo para los productos de software de Oracle y SAP, y socio de Salesforce. La empresa ofrece servicios de soporte y gesti贸n de aplicaciones integrados, de primer nivel y gran capacidad de respuesta que permiten a los licenciatarios de software empresarial ahorrar costos significativos, liberar recursos para la innovaci贸n y lograr mejores resultados comerciales. Hasta la fecha, m谩s de 4,000 organizaciones de Fortune 500, Fortune Global 100, empresas medianas y del sector p煤blico y otras organizaciones de una amplia gama de sectores han confiado en Rimini Street como su proveedor de servicios y productos de software empresarial de aplicaciones de confianza. Para obtener m谩s informaci贸n, ingrese a http://www.riministreet.com, siga a @riministreet a trav茅s de su cuenta de Twitter y encuentre a Rimini Street en Facebook y LinkedIn.

Declaraciones a futuro

Ciertas declaraciones incluidas en este comunicado de prensa no son hechos hist贸ricos, sino declaraciones a futuro para los prop贸sitos de las disposiciones de puerto seguro de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995. Las declaraciones a futuro generalmente van acompa帽adas de palabras como 鈥減uede鈥, 鈥渄eber铆a鈥, 鈥減odr铆a鈥, 鈥減lanea鈥, 鈥減rev茅鈥, 鈥渁nticipa鈥, 鈥渃ree鈥, 鈥渃onsidera鈥, 鈥減redice鈥, 鈥渟upone鈥, 鈥減arece鈥, 鈥渂usca鈥, 鈥渃ontin煤a鈥, 鈥渃reer谩鈥, 鈥減odr谩鈥, 鈥渆spera鈥, 鈥減lanifica鈥 u otras palabras, frases o expresiones similares. Estas declaraciones a futuro incluyen, entre otras, declaraciones sobre nuestras expectativas de eventos y oportunidades futuros, expansi贸n global y otras iniciativas de crecimiento, y nuestras inversiones en dichas iniciativas. Estas declaraciones se basan en diversas suposiciones y en las expectativas actuales de la direcci贸n, y no son predicciones del rendimiento real ni son declaraciones de hechos hist贸ricos. Estas declaraciones est谩n sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres con respecto a los negocios de Rimini Street, y los resultados reales pueden diferir materialmente. Entre estos riesgos e incertidumbres se incluyen, entre otros, la duraci贸n y el impacto econ贸mico, operativo y financiero de la pandemia de la COVID-19 en los negocios de Rimini Street, as铆 como las medidas tomadas por las autoridades gubernamentales, los clientes u otros en respuesta a la pandemia de la COVID-19; los sucesos catastr贸ficos que interrumpan nuestros negocios o los de sus clientes actuales y futuros, los cambios en el entorno comercial en el que opera Rimini Street, incluida la inflaci贸n y las tasas de inter茅s, y las condiciones financieras, econ贸micas, regulatorias y pol铆ticas generales que afectan a la industria en la que opera Rimini Street; los desarrollos adversos en litigios pendientes o en investigaciones del gobierno o cualquier nuevo litigio; nuestra capacidad y necesidad de recaudar capital adicional o financiamiento de deuda en t茅rminos favorables y nuestra capacidad de generar flujos de caja a partir de sus operaciones para ayudar a financiar una mayor inversi贸n en las iniciativas de crecimiento de Rimini Street; la suficiencia de efectivo y equivalentes de efectivo para cumplir con sus requisitos de liquidez; los t茅rminos y el impacto de las Acciones preferentes de Serie A pendientes al 13.00 %; nuestra capacidad de mantener un sistema eficaz de control interno sobre los informes financieros, y nuestra capacidad para remediar las debilidades materiales identificadas en nuestros controles internos, incluso en relaci贸n con el tratamiento contable de nuestros certificados; los cambios en impuestos, leyes y regulaciones; la actividad de precios y productos competitivos; las dificultades que supone una gesti贸n rentable del crecimiento; la adopci贸n por parte de los clientes de productos y servicios introducidos recientemente, incluidos sus Servicios de gesti贸n de aplicaciones (Application Management Services, AMS), las soluciones de Seguridad avanzada de datos (Advanced Database Security) y los servicios para los productos de Sales Cloud y Service Cloud de Salesforce, junto con otros productos y servicios que Rimini Street planea introducir en un futuro pr贸ximo; la p茅rdida de uno o m谩s miembros del equipo de gerencia de Rimini Street; la incertidumbre sobre el valor a largo plazo de los valores de capital de Rimini Street; y todos los riesgos adicionales analizados en la secci贸n 鈥淔actores de riesgo鈥 del Reporte trimestral en el Formulario 10-Q de Rimini Street presentado el 10 de mayo de 2021 y actualizado peri贸dicamente mediante los futuros reportes anuales en el Formulario 10-K de Rimini Street, los reportes trimestrales en el Formulario 10-Q, los reportes actuales en el Formulario 8-K y otros documentos de Rimini Street ante la Comisi贸n de Bolsa y Valores. Adem谩s, las declaraciones a futuro detallan las expectativas, los planes o los pron贸sticos de Rimini Street de eventos futuros y puntos de vista a la fecha de este comunicado de prensa. Rimini Street anticipa que los eventos y desarrollos posteriores producir谩n un cambio en las evaluaciones de Rimini Street. Sin embargo, a pesar de que con el tiempo Rimini Street puede optar por actualizar estas declaraciones a futuro, Rimini Street renuncia espec铆ficamente a cualquier obligaci贸n de hacerlo, excepto cuando lo requiera la ley. No se debe confiar en que estas declaraciones a futuro representan las evaluaciones de Rimini Street en cualquier fecha posterior a la fecha de este comunicado de prensa.

漏 2021 Rimini Street, Inc. Todos los derechos reservados. 鈥淩imini Street鈥 es una marca comercial registrada de Rimini Street, Inc. en los Estados Unidos y otros pa铆ses, y Rimini Street, el logotipo de Rimini Street y sus combinaciones y otras marcas que contengan el s铆mbolo TM son marcas comerciales registradas de Rimini Street, Inc. Todas las marcas comerciales adicionales contin煤an siendo propiedad de sus respectivos due帽os y, a menos que se especifique lo contrario, Rimini Street no declara ninguna afiliaci贸n, respaldo o asociaci贸n con el titular de dichas marcas comerciales u otras compa帽铆as mencionadas en este documento.

1Gartner, 鈥淧redicts 2020: Negotiate Software and Cloud Contracts to Manage Marketplace Growth and Reduce Legacy Costs鈥 (Gartner, predicciones para 2020: negociaci贸n de contratos de nube y software para gestionar el crecimiento del mercado y reducir los costos de legado) Jo Liversidge, Frances Karamouzis y otros, 18 de diciembre de 2019.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versi贸n oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptaci贸n y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la 煤nica versi贸n del texto que tendr谩 un efecto legal.

Vea la versi贸n original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20210628005526/es/

CONTACT: Michelle McGlocklin

Rimini Street, Inc.

+1 925 523-8414

mmcglocklin@riministreet.com

Keyword: nevada united states north america

Industry keyword: software technology air transport

SOURCE: Rimini Street, Inc.

Copyright Business Wire 2021.

Pub: 06/28/2021 09:50 am/disc: 06/28/2021 09:52 am

http://www.businesswire.com/news/home/20210628005526/es

AP