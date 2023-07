La icónica delantera Megan Rapinoe anuncia su retirada a final de temporada

La jugadora estadounidense Megan Rapinoe, una de las más icónicas en el panorama internacional, anunció este sábado que se retirará del fútbol profesional cuando concluya la temporada de este 2023 en la Liga Nacional Femenina de Fútbol (NWSL).

Así lo confirmó la Federación Estadounidense de Fútbol (U.S. Soccer) en su página web, al respecto de una delantera "conocida por su increíble talento en el campo, su creatividad en la anotación de goles y sus actuaciones clave en algunos de los partidos más importantes de su carrera".

La nota de prensa de U.S. Soccer también destacó de Rapinoe "su profundo interés y apoyo a una gran variedad de problemas sociales, incluidos los derechos LGTBIQ+, la desigualdad racial, el voto, los derechos humanos y de género, y la equidad salarial"

El comunicado subrayó sobre la delantera que "deja el juego" a sus 38 años recién cumplidos "como una de las figuras más impactantes en la historia del fútbol en los Estados Unidos y en el juego femenino mundial". No en vano, en su palmarés luce dos Mundiales femeninos (2015 y 2019) y el oro conquistado en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Rapinoe declaró públicamente su homosexualidad en julio de 2012 y, desde entonces, ha sido ferviente defensora de su causa. También fue la primera deportista blanca y la primera mujer en arrodillarse durante el himno nacional en solidaridad con Colin Kaepernick, jugador de fútbol americano.

"He podido tener una carrera increíble y este juego me ha llevado por todo el mundo y me ha permitido conocer a tanta gente increíble", dijo Rapinoe. "Me siento increíblemente agradecida por haber jugado tanto tiempo, por tener el éxito que he tenido y por haber formado parte de una generación de jugadoras que, sin duda, dejaron el juego mejor de lo que lo encontraron", añadió la delantera del OL Reign de Seattle.

"Poder jugar un último Mundial y una última temporada de la NWSL, y despedirme en mis propios términos, es increíblemente especial. Quiero agradecer a mi familia por estar a mi lado todos estos años. Gracias a todos mis compañeros de equipo y entrenadores desde mis primeros días en Redding hasta la Universidad de Portland", declaró.

De igual modo, tuvo palabras de agradecimiento para U.S. Soccer, para su actual equipo de Seattle y "especialmente" para su novia Sue Bird, "por todo". "Siempre apreciaré las amistades y el apoyo a lo largo de los años en este juego, y estoy más que emocionado por un último viaje con la selección nacional y con el Reign", concluyó Rapinoe.

Europa Press