La IFAB aprueba reglas para reducir la pérdida de tiempo; partirán en Mundial de Fútbol de 2026

28 feb (Reuters) -

El Consejo Internacional de Fútbol Asociado (IFAB) aprobó el sábado un paquete de medidas destinadas a ‌acelerar el ritmo de los ‌partidos ⁠y acabar con algunas pérdidas de tiempo, y cuyos cambios entrarán en vigor en la Copa del Mundo de ​2026 y ⁠en todas ⁠las demás competiciones.

Los cambios se acordaron en la 140 Asamblea General Anual ​de la IFAB, en Hensol, en Gales.

La cuenta regresiva para los ‌saques de banda y de puerta es una ​de las nuevas reglas más ​significativas.

Si considera que un saque de banda o un saque de puerta está tardando demasiado o se está retrasando deliberadamente, los árbitros pueden iniciar una cuenta atrás de cinco segundos. Si no se reanuda el juego, la posesión pasará al equipo ​contrario: los saques de banda pasarán a rival y los de puerta se castigarán con un córner.

La ⁠medida amplía la regla del año pasado, diseñada para disuadir a los arqueros de retener ‌el balón en exceso.

Los jugadores que sean sustituidos tendrán 10 segundos para abandonar el terreno de juego una vez que se muestre el cartel o el árbitro señale el cambio.

Si no lo hacen, el jugador sustituto se verá obligado a esperar hasta la siguiente interrupción del juego, una vez transcurrido un minuto, ‌aunque el jugador sustituido deberá abandonar el terreno de juego inmediatamente.

Los jugadores que reciban ⁠asistencia médica en el campo o cuya lesión provoque la interrupción ‌del juego tendrán que abandonar el terreno de juego una ⁠vez que se reanude el juego y permanecer fuera ⁠durante un minuto.

La política está diseñada para disuadir las interrupciones tácticas por lesión.

La AGM aprobó tres cambios en el protocolo del VAR (árbitro asistente de vídeo). Cuando existan pruebas claras, los VAR podrán intervenir ahora en tres situaciones más: ‌tarjetas rojas resultantes de una segunda ​amarilla incorrecta, casos de identidad errónea y saques de esquina que se hayan concedido claramente por error. La próxima edición de las Reglas de Juego entrará en vigor el 1 de julio.

(Reporte de ‌Lori Ewing en Manchester, edición en español de Javier López de Lérida)