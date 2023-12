Ginebra--(business wire)--dic. 4, 2023--

La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Medialuna Roja ( IFRC ) ha lanzado una nueva campaña para abordar las crisis humanitarias que se incrementan rápidamente debido al clima. Pide a los gobiernos globales y donantes internacionales que apoyen a las personas que responden ante emergencias locales y comunidades afectadas por catástrofes, ayudándolas a mantenerse “Con la cabeza en alto” (“Stand Tall”) con fondos humanitarios más inteligentes y rápidos.

Stand Tall in the face of disaster with IFRC-DREF Insurance. (Photo: Business Wire)

El Fondo de Emergencia para la Respuesta a Desastres de la IFRC ( IFRC-DREF ) es la forma más rápida, eficiente y transparente de hacer llegar fondos directamente a las Sociedades Nacionales, tanto antes como inmediatamente después de que estalle una crisis. Sin embargo, todavía se enfrenta con una creciente presión para anticipar y responder a múltiples crisis simultáneas y complejas en todo el mundo como resultado del cambio climático.

En la actualidad, 3,6 mil millones de personas viven en áreas altamente susceptibles al cambio climático. Las necesidades de fondos humanitarios están aumentando, dado que todos los años las personas se ven afectadas de manera adversa por las catástrofes relacionadas con el clima. Las señales son difíciles de ignorar: La asignación de fondos de la IFRC-DREF se incrementó en un 75 % para cumplir con las crecientes demandas del primer semestre de 2023 en comparación con el mismo período de 2022, predominantemente en respuesta a inundaciones y terremotos.

Hombro a hombro para mantenerse “Con la cabeza en alto”

La campaña “Con la cabeza en alto” hace un llamamiento a los gobiernos globales y donantes privados para mantenerse hombro a hombro con las personas que responden ante emergencias locales y las comunidades que ellos apoyan. “Con la cabeza en alto” está destinada a hacer crecer los fondos humanitarios disponibles para las organizaciones de alivio de campo de 64 millones de francos suizos (73 millones de dólares estadounidenses) disponibles en la actualidad a 100 millones de francos suizos (114 millones de dólares estadounidenses) para 2025.

Coincidente con el COP28, la campaña “Con la cabeza en alto” de la IFRC utiliza una serie de imágenes para apoyar la increíble red de donantes, voluntarios y comunidades impactadas que constituyen la IFRC-DREF.

Nena Stoiljkovic, subsecretaria general de la IFRC, expresó: “En la batalla contra el cambio climático, hemos alcanzado una coyuntura crítica, las necesidades de financiación superan los suministros a medida que las comunidades se enfrentan a impactos cada vez más devastadores. Nuestros socios financieros para la IFRC-DREF nos permiten dar respuesta local con apoyo a nivel global.

“Tomamos un momento para celebrar el increíble trabajo y los logros de nuestra red inspiradora de socios financieros y voluntarios en comunidades impactadas. Estamos orgullosos de su determinación y colaboración a medida que nos esforzarnos para prevenir y reducir la carga de las catástrofes climáticas en comunidades vulnerables. Alentamos a nuestros socios a seguir apoyando las acciones de la IFRC-DREF. Juntos, nos mantenemos ‘Con la cabeza en alto’ frente a las catástrofes climáticas”.

Financiación más rápida e inteligente para aquellos que lo necesitan, cuando lo necesitan

A diferencia de otros mecanismos de financiación humanitaria, el 82 % de los fondos de la IFRC-DREF van directamente a las Sociedades Nacionales que apoyan a la acción local, en comparación con un promedio mundial de solo un 1,2 %. La acción localizada, liderada por las comunidades, es clave para garantizar que las comunidades estén equipadas para prepararse y superar las crisis devastadoras.

La IFRC-DREF está evolucionando a medida que trabaja para aumentar el impacto de cada donación al fondo. En septiembre de 2023, por ejemplo, la IFRC anunció el lanzamiento del Seguro IFRC-DREF, una manera verdaderamente innovadora para garantizar que los fondos estén siempre ahí para quienes los necesitan, cuando los necesitan. Actúa como respaldo para la IFRC-DREF, contribuyendo con otros 20 millones de francos suizos (23 millones de dólares estadounidenses) al fondo, desencadenado durante períodos de alta demanda.

Al ayudar a alcanzar el objetivo de 100 millones de francos suizos para 2025, los gobiernos globales y donantes privados pueden mantenerse “Con la cabeza en alto” ante las personas que responden ante emergencias y sus comunidades, salvando vidas y estilos de vida frente a las catástrofes impulsadas por el clima.

Para saber más sobre la IFRC-DREF y de qué modo los donantes pueden apoyar su ambición para 2025, visite ifrc.org.

Acerca de la Federación Internacional de las Sociedades de la Cruz Roja y de la Medialuna Roja (IFRC)

La IFRC es la red humanitaria más grande del mundo, que comprende 191 Sociedades Nacionales y reúne a más de 16 millones de voluntarios para salvar vidas, generar resiliencia comunitaria, fortalecer localización y promover la dignidad en todo el mundo.

Acerca del Fondo de Emergencia para la Respuesta a Desastres de la IFRC (IFRC-DREF)

La IFRC-DREF, establecida en 1979, es el mecanismo más rápido, eficiente y transparente para que los donantes canalicen la financiación de emergencia global a corto plazo directamente para la acción local basada en la comunidad. Mientras que el promedio de los fondos humanitarios internacionales canalizados directamente a actores locales todos los años es de aproximadamente un 1,2 % a nivel global, el 82 % de la asignación de la IFRC-DREF se transfiere directamente a las Sociedades Nacionales. Desde los inicios, más de 220 millones de personas en crisis en todo el mundo se han beneficiado del apoyo de IFRC-DREF.

