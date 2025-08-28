La IGAD describe como "un paso importante" el acuerdo parcial sobre la reforma del sistema de votación

MADRID, 28 Ago. 2025 (Europa Press) -

La Autoridad Intergubernamental sobre el Desarrollo (IGAD, según sus siglas en inglés) ha aplaudido el acuerdo alcanzado por el Gobierno de Somalia y parte de la oposición para una reforma del sistema de votación y ha afirmado que supone "un paso importante" para impulsar "la unidad, la estabilidad y la reconciliación" en el país africano.

El secretario ejecutivo del organismo, Workneh Gebeyehu, ha felicitado además al presidente de Somalia, Hasán Sheij Mohamud, por su "compromiso a la hora de guiar al país hacia la paz y la inclusividad", antes de subrayar que "un diálogo y unas negociaciones continuadas sobre los asuntos pendientes suponen un camino importante para una paz duradera, la construcción del Estado y una transformación democrática".

Por ello, ha reclamado "a todas las partes" que "emulen este paso constructivo hacia un acuerdo exhaustivo" y ha destacado "el valor del compromiso a la hora de alcanzar soluciones duraderas". Workneh ha expresado además el apoyo de la IGAD a Mogadiscio a la hora de "hacer avanzar la paz, la estabilidad y el desarrollo", según un comunicado publicado por el organismo regional.

Mohamud llegó el lunes a un acuerdo con al menos cuatro figuras opositoras sobre el proceso electoral en el marco de las divisiones internas dentro de la oposición, que rechaza en buena parte las medidas impulsadas por el Gobierno para establecer el sufragio universal en el país africano.

Estas medidas impulsadas por el Gobierno han sido percibidas por varios estados federales --como Jubalandia o Puntlandia-- como un intento de centralizar el poder y debilitar el sistema federal somalí, después de que el Parlamento respaldara el proyecto en noviembre de 2024.

Somalia cuenta con un sistema indirecto en el que los clanes y los parlamentos regionales eligen a sus representantes en el Parlamento federal que, a su vez, es el encargado de elegir al presidente. El actual mandatario fue elegido en mayo de 2022 con este sistema, que prometió reformar para introducir el sufragio universal, anulado en 1969, cuando Siad Barre se hizo con el poder tras un golpe de Estado.