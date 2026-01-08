La Iglesia católica española indemnizará a las víctimas de abusos sexuales

MADRID, 8 ene (Reuters) -

La Iglesia católica española, sacudida por un escándalo de abusos sexuales por parte del ⁠clero, acordó el ⁠jueves con el Gobierno indemnizar a las víctimas de abusos cuyos casos hayan prescrito o cuyo autor haya fallecido.

"Hoy saldamos una ⁠deuda y ‌hacemos ​justicia con las víctimas. Pasamos de décadas de silencio y de olvido ​a una reparación justa abonada por la Iglesia gracias al acuerdo ‌al que hemos llegado esta mañana

", dijo ‌el ministro de Justicia, Félix ​Bolaños, sobre el acuerdo firmado por su ministerio y la Iglesia.

El escándalo de los abusos salió a la luz después de que una investigación del diario El País en 2021 destapara más de 1.200 presuntos casos, haciéndose eco de escándalos similares en la Iglesia católica de Estados Unidos, Irlanda y Francia.

Un informe de 2023 del ⁠Defensor del Pueblo español calculaba en cientos de miles las víctimas durante décadas, basándose ​en una encuesta realizada a 8.000 personas. Instaba a la creación de un fondo estatal y acusaba a la Iglesia de no cooperar y tratar de "minimizar el fenómeno". Más de 700 personas compartieron sus casos con el Defensor del Pueblo hasta 2024.

Una investigación encargada por la Iglesia católica española identificó alrededor de ⁠2.000 víctimas hasta finales de 2023.

Según el acuerdo firmado el jueves, el ​Defensor del Pueblo revisará cada caso y propondrá una compensación —económica, moral, psicológica o reparadora— en función de la petición de la víctima, dijo Bolaños.

Anteriormente, las víctimas podían dirigirse directamente ‍a la Iglesia, pero muchas se mostraban reticentes. La Iglesia dijo el jueves que ya había pagado alrededor de 2 millones de euros (2,34 millones de dólares) a las víctimas.

El nuevo proceso es para las víctimas que no quieren solicitarlo directamente a la ​Iglesia. Las reparaciones propuestas por el Defensor del Pueblo deben ser acordadas tanto por la víctima como por la Comisión de Evaluación de la Iglesia.

(1 dólar = 0,8563 euros) (Información de Emma ‍Pinedo; edición de Frances Kerry; edición en español de Paula Villalba)