La Iglesia celebra este lunes y martes su primer Jubileo para 'influencers' católicos que reunirá a 1000 de ellos

MADRID, 27 Jul. 2025 (Europa Press) - El Vaticano reunirá desde este lunes 28 de julio hasta el martes 29 de julio a miles de evangelizadores digitales o 'influencers' de todo el mundo, en un encuentro presencial y virtual que contará con momentos de oración, formación y fraternidad. Por primera vez en su historia, la Iglesia católica celebrará un evento jubilar en el marco de un Año Santo que está dedicado especialmente a los misioneros digitales y a los influencers católicos, reconociendo formalmente el entorno virtual como "un auténtico campo de misión", según publica el portal de la Santa Sede Vatican News. Varios de los jóvenes que evangelizan en redes sociales participarán activamente en ambas celebraciones. El encuentro, organizado por el Dicasterio para la Comunicación, reunirá a cerca de 1000 'misioneros digitales' de distintas partes del mundo, con una notable representación de América Latina, el Caribe y España. Todos ellos comparten el Evangelio a través de redes sociales, plataformas de video, blogs y aplicaciones, contribuyendo a una presencia evangelizadora creativa, cercana y comprometida en el continente digital. Para quienes no puedan viajar a Roma, se han programado eventos virtuales en simultáneo, accesibles mediante registro en el sitio oficial www.digitalismissio.org. Esto permitirá que muchas otras personas puedan participar desde sus propios lugares de misión. Las inscripciones presenciales ya han sido cerradas, pero sigue siendo posible unirse en modalidad en línea, a través del mismo sitio. Además, los dos principales momentos formativos del Jubileo serán transmitidos en vivo por el canal de YouTube del proyecto 'La Iglesia Te Escucha'. Esta iniciativa nació por convocatoria del Papa Francisco en el marco del Sínodo de la Sinodalidad (2021-2024), con el objetivo de llevar la evangelización también al entorno digital, sin excluir a nadie del proceso sinodal. Este Jubileo responde al llamado del Papa Francisco a "samaritanear" el ambiente digital. Con esta expresión, el Pontífice invitaba a habitar las redes sociales con compasión, humanidad y cercanía. No se trata solo de una presencia funcional o técnica, sino de cultivar una pastoral de la esperanza, que sepa dialogar con los lenguajes y dinámicas propias del entorno virtual. Asimismo, la exhortación a construir una "comunicación capaz de escucha, de recoger la voz de los débiles que no tienen voz" y de "desarmar las palabras" también ha sido remarcada por el Papa León XIV desde su primer encuentro con los profesionales de la comunicación. La iniciativa también da continuidad al primer encuentro global de evangelizadores digitales, celebrado durante la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa en 2023, donde nació una red internacional que ahora se fortalece y proyecta hacia el futuro con esta convocatoria jubilar. Con motivo del Jubileo se ha presentado el himno oficial "Todos", una producción musical colectiva que reúne a artistas católicos de diversos países y lenguas: en español, Aldana Canale, Juan Delgado, Pablo Martínez, Fruto del Madero y el Padre Jota; en francés, Praise Louange y Hopen Music; en italiano, Francesco Lorenzi de The Sun; en coreano, Junho Chu; en inglés, Josh Blakesley y Francesca Larosa; y en portugués, el grupo Misionero Shalom.