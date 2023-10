La apertura de los archivos sobre la política del papa Pío XII ante el genocidio de los judíos por los nazis muestra una voluntad de "verdad" y "transparencia" indispensables para la Iglesia, afirma Etienne Vetö, obispo auxiliar de Reims (Francia).

El obispo inaugurará el lunes en Roma un seminario sobre el tema.

PREGUNTA: ¿Cuál es el objetivo de las investigaciones sobre el pontificado de Pío XII?

RESPUESTA: El papa Francisco concedió un acceso anticipado a los archivos de este período de la historia, por lo que ahora disponemos de 16 millones de nuevos documentos. ¿De qué período se trata? Del período de Pío XII, de 1939 a 1958, que incluye la Segunda Guerra Mundial, la Shoah y la relación entre la Iglesia y el pueblo judío, así como toda la época que sigue a la guerra y sus consecuencias. Es un período muy, muy sombrío de un punto de vista histórico, es una de las mayores catástrofes que vivió la humanidad. La Iglesia, enfrentada a una situación muy nueva, intentó reaccionar lo mejor que pudo. La pregunta que nos hacemos es: la Iglesia ciertamente salvó o ayudó a salvar a muchas personas, en el mundo judío pero también en el cristiano (...) Pero al mismo tiempo, ¿hizo todo lo que se podía hacer y, en retrospectiva, podría haber hecho más?

P: ¿Qué podemos decir de la actitud de Pío XII, del Vaticano y en general, de la Iglesia católica ante la Shoah?

R: Realmente hay que ver la gran diversidad de la Iglesia. Nos hemos centrado mucho en la persona de Pío XII o en las reacciones del Vaticano, y de hecho esto forma parte del campo de investigación porque hay mucho que aprender sobre las relaciones con Mussolini, Hitler, y por supuesto los aliados. Pero la Iglesia incluye también a los obispos, las diócesis, las parroquias locales, los conventos... Lo que podemos decir es que la situación no es blanca ni negra, depende mucho del lugar y las personas... También hay que tener en cuenta el profundo cambio en la percepción que la Iglesia tiene del pueblo judío después de la Shoah. No creo que haya habido nunca un cambio semejante en los 2.000 años de historia de las relaciones entre la Iglesia y el pueblo judío, y en particular el hecho de que ahora se afirma claramente -esto forma parte de la doctrina católica- que el pueblo judío conserva su papel en la historia de la salvación y, por tanto, conserva un papel religioso hasta el final de los tiempos. La Shoah fue probablemente una llamada de atención para la Iglesia: la toma de conciencia de que su enseñanza anterior había contribuido al antisemitismo (...) y esto llevó a la Iglesia a cambiar profundamente su visión del pueblo judío en la segunda mitad del pontificado de Pío XII, que se aclararía y desarrollaría en el Concilio Vaticano II.

P: ¿Cuál es la posición de los sucesores de Pío XII en cuanto a la apertura de los archivos?

R: Los archivos se abren después de un número determinado de años. Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI respetaron los plazos. Francisco, en cambio, tomó la decisión de abrir antes de tiempo. Sus predecesores se limitaron a respetar los plazos, pero Francisco ha hecho un acto de apertura y transparencia (...) Es un paso que la Iglesia está dando cada vez más, sobre todo desde Benedicto XVI, y es no tener miedo a la transparencia. La sociedad en su conjunto está cambiando en lo que respecta a las esferas privada y pública: protección de la esfera privada, pero también mayor transparencia en la forma de tomar decisiones y de comunicar la información. Todo el mundo necesita progresar y la Iglesia ha progresado, pero necesita seguir progresando. Esto es muy evangélico: tenemos la suerte de contar con una orientación muy clara en este sentido en el Evangelio. Cristo dijo "la verdad nos hará libres" en el Evangelio de Juan y todavía necesitamos oírlo. La verdad nos hace libres; a veces puede ser muy exigente escucharlo, pero siempre abre un camino que es un camino de libertad y de vida.

