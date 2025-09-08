La incertidumbre política se apodera de Japón y el yen se debilita; dólar cotiza débil

(.)

Por Rae Wee y Amanda Cooper

SINGAPUR/LONDRES, 8 sep (Reuters) - El yen bajaba el lunes después de que el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, anunciara su dimisión durante el fin de semana, mientras que el dólar se tambaleaba tras el débil informe de empleo estadounidense del viernes, que cimentó las expectativas de un recorte de tasas de la Reserva Federal este mes.

* La atención de los mercados también se centrará en la votación de confianza del primer ministro francés, François Bayrou, que se espera que pierda. El anuncio de la votación, convocada por el propio Bayrou, ha sumido a la segunda economía de la zona euro en una crisis política aún mayor.

* El domingo, Ishiba anunció su dimisión, lo que podría abrir un largo periodo de incertidumbre política en la cuarta economía del mundo y el país industrializado más endeudado.

* El yen se debilitaba bruscamente en los intercambios asiáticos, y el dólar llegó a subir hasta un 0,78% antes de estabilizarse y cotizar con un alza del 0,26% en el día, a 147,77 yenes. La divisa nipona también cayó a su nivel más bajo en más de un año frente al euro, que subía un 0,3% en el día, a 173,25 yenes.

* Los inversores se centran en la posibilidad de que Ishiba sea sustituido por un defensor de una política fiscal y monetaria más laxa, como la veterana del Partido Liberal Democrático Sanae Takaichi, que ha criticado las subidas de tasas de interés del Banco de Japón.

* Hirofumi Suzuki, estratega jefe de divisas de SMBC, dijo que "la probabilidad de que se produzca una nueva subida de tasas en septiembre nunca se consideró tan alta como para empezar, y es probable que en septiembre haya que esperar a ver qué pasa". "A partir de octubre, sin embargo, los resultados dependerán en parte del próximo primer ministro, por lo que la situación debería seguir viva".

* El yen apenas reaccionó a los datos del lunes que mostraban que la economía japonesa se expandió mucho más rápido de lo estimado inicialmente en el segundo trimestre.

* La libra esterlina subía un 0,1%, a US$1,3534, tras ganar más de un 0,5% el viernes, mientras que el euro se mantenía en US$1,1725, tras alcanzar el viernes un máximo de más de un mes.

* El índice del dólar bajaba un 0,2% hasta 97,7, tras caer más de un 0,5% el viernes. (Reporte de Rae Wee; Editado en español por Juana Casas)