La incertidumbre sobre los derechos musicales añade presión adicional a los patinadores en los JJOO

Por Agnieszka Flak

MILÁN, 4 feb (Reuters) - La incertidumbre en torno al programa con temática de los Minions del español Tomàs-Llorenç Guarino Sabaté ha tenido gran repercusión en ⁠el mundo del patinaje artístico, donde la ⁠obtención de los derechos musicales puede ser una de las partes más estresantes y menos predecibles de la preparación para una competición.

Guarino Sabaté dijo el martes que se le permitiría patinar con música ⁠de la ‌franquicia cinematográfica "Minions" ​después de que Universal Studios revocara su objeción inicial, apenas unos días antes del inicio de los Juegos Olímpicos ​de Invierno de Milán-Cortina.

La patinadora estadounidense Amber Glenn dijo que, aunque los patinadores sigan los procedimientos correctos, las decisiones ‌finales pueden estar fuera de su control.

"Hemos hecho todo lo posible ‌para que todo esté en regla, hacemos lo ​que podemos y, sinceramente, un productor puede decidir que no, sin más. No tenemos un control total sobre esto", dijo en una rueda de prensa el miércoles.

Glenn, de 26 años, dijo que la amenaza de un cambio de última hora suele pesar sobre los patinadores durante toda la temporada. "Sólo espero y rezo para no recibir un correo electrónico que diga: (...) 'Ah, por cierto, se han puesto en contacto y han dicho que no quieren que la uses'".

Añadió que los atletas dependen en gran medida de sus equipos de apoyo para gestionar ⁠el proceso mientras ellos se centran en el entrenamiento.

"Ha sido un proceso muy agotador para muchos de nosotros, pero contamos con un gran equipo ​a nuestro alrededor que se encarga de ello, porque tenemos un trabajo que hacer, tenemos que patinar", dijo Glenn.

"Así que, en mi caso, me centro en lo que puedo controlar y en lo que puedo hacer, y dejo que la gente que me rodea se encargue de ese tipo de cosas

LA MÚSICA PUEDE AÑADIR UN NIVEL DE RIESGO, DICE MALININ

El dos veces campeón del mundo Ilia Malinin dijo que seleccionar una música distintiva puede añadir otra capa de riesgo, especialmente para ⁠los patinadores que buscan destacar. El estadounidense de 21 años patinará su programa corto con un montaje inspirado en los videojuegos ​que incluye "Dies Irae", interpretada por náttúra y Vila, y "The Lost Crown (Prince of Persia)", de 2WEI, Joznez y Kataem.

"Me gusta elegir piezas musicales realmente únicas para patinar, y hay muchos retos, como si le gustará a la gente, pero también si serás capaz de patinar con ella", dijo ‍Malinin.

Malinin añadió que a menudo se pone en contacto directamente con los artistas o los titulares de los derechos con la esperanza de evitar problemas. "La mayoría de las veces suele salir bien, y especialmente este año todo el mundo estaba muy esperanzado y me apoyaba mucho, y están muy emocionados de que patine con sus piezas musicales."

Aun así, dijo, no había garantías. "Realmente no sabes en qué te ​estás metiendo, pero sólo te queda esperar que todo salga bien."

Glenn, cuyo programa corto está ambientado con "Like a Prayer" de Madonna, dijo que aceptaría incluso las malas noticias con naturalidad. "Si recibo un mensaje de Madonna diciendo que no quiere que patine con su música, (...) simplemente me emocionaré por haber recibido ‍un mensaje de Madonna." (Información de Agnieszka Flak; edición de Ken Ferris; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)