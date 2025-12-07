La incertidumbre técnica y regulatoria, los grandes desafíos del registro horario, según Grant Thornton

MADRID, 7 Dic. 2025 (Europa Press)

La incertidumbre técnica y regulatoria son los grandes desafíos para la implantación del nuevo registro horario debido a la ausencia todavía del nuevo desarrollo normativo y las complicaciones técnicas, han avisado desde la consultoría Grant Thornton.

Durante el encuentro 'El registro horario 2025: cómo afrontar la normativa que viene' organizada por Grant Thornton, distintos expertos han abordado aspectos como los cambios regulatorios que vienen en materia de registro horario, la interpretación que la Inspección de Trabajo aplica en sus actuaciones respecto al registro horario y la aportación que realiza esta herramienta en la productividad.

Según los expertos de Grant Thornton, un sistema bien diseñado de registro horario ayuda a reducir el presentismo, puede ayudar en la disminución del absentismo y de las horas extra no planificadas, además de reducir litigios al disponer de métricas trazables. Por ello, el registro horario representa una herramienta "clave" para la organización del tiempo de trabajo.

Desde una perspectiva estrictamente jurídica, los expertos han recordado que el registro horario es una obligación legal ineludible en el artículo 34.9 del Estatuto de los Trabajadores, y que su incumplimiento puede ser sancionado con cuantías que pueden alcanzar los US$7.500.

En el caso de Alemania, el registro es obligatorio y electrónico, con sanciones de hasta US$30.000; en Francia es obligatorio con sanciones de US$750 por persona trabajadora y hasta US$3.750 para la compañía; en Suecia su uso se limita a horas extras y tiempos de guardia y puede ser objeto de negociación mediante convenios colectivos.

Ante la ausencia todavía de requisitos técnicos para el nuevo Real Decreto de registro horario, que está siendo impulsado por el Ministerio de Trabajo, los expertos han recomendado avanzar ya con sistemas que cumplan los requisitos más básicos.

"Lo prioritario es la identificación de la persona, jornada prevista, inicio y fin por hora y minuto, pausas que no computan. Además de las horas extra o complementarias y su compensación, y las medidas de conciliación y trazabilidad de cambios", ha señalado el asociado 'senior' de Laboral de Grant Thornton, Javier Sáez.

OTRO EJE CRÍTICO: LA PROTECCIÓN DE DATOS

Por otro lado, dichos expertos han apuntado que otro eje crítico del nuevo registro horario es la protección de datos, ya que el nuevo modelo tratará información personal.

En paralelo, la definición de "tiempo de trabajo efectivo" exige parametrizar casuísticas complejas: pausas, desplazamientos y tiempos de disponibilidad, así como teletrabajo e híbridos y la desconexión digital.

"En España, se anticipan campañas de Inspección y un posible endurecimiento sancionador", ha afirmado la asociada 'senior' de Laboral de Grant Thornton, Georgina Gri.

Así, la experta ha recomendado acreditar desde ya diligencias con sistemas digitales, con trazabilidad, un protocolo con la representación legal de los trabajadores y alineamiento con nómina a la espera del desarrollo técnico.