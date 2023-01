La incidencia de gripe ha crecido un 185% esta temporada respecto al año pasado

La incidencia de gripe ha crecido un 185 por ciento esta temporada respecto al año pasado, según los datos del Sistema de Vigilancia de la Gripe (SiVIRA), del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), mencionados por el médico de Atención Primaria y especialista en Neumología, José Antonio Quintano.

Como recoge el ISCIII, hasta la semana 52 (del 26 de diciembre de 2022 al 1 de enero de 2023) se habían notificado 2.053 detecciones de virus gripales, mientras que el año pasado hasta esa misma semana se habían detectado 723. También, este aumento de gripe en esta temporada 2022/2023 está reflejado en los datos de esta misma semana 52, si bien este año se han detectado 151 positivos, y pasado en el mismo periodo hubo 65, creciendo esta temporada un 132 por ciento.

Un aumento que tiene una explicación, según Quintano, en dos puntos clave como son la reducción de medidas de prevención contra contagios de enfermedades respiratorias y la disminución de la inmunidad provocada por la menor circulación de este tipo de infecciones.

"La pandemia de la COVID-19 ha sido dominante estos últimos años, causando la reducción del resto de virus respiratorios lo que ha provocado un impacto negativo en la inmunidad de la población. Esto se suma a que, al disminuir las medidas de prevención durante los últimos meses, como ha sido el uso de la mascarilla, han aparecido de nuevo estos virus respiratorios manifestándose de una forma más intensa", ha detallado.

La gripe y el resfriado común provocan una sintomatología que va desde la fiebre o la tos, a la mucosidad o el dolor y el decaimiento. Para hacer frente a estos síntomas, la opción que se plantea como la más ventajosa es la de recurrir a un tratamiento completo, como son los antigripales, que permiten hacer frente a estos síntomas en su conjunto, ya que el uso exclusivo de paracetamol alivia únicamente la fiebre y el dolor dado su carácter analgésico y antipirético.

En este sentido, el experto ha explicado que la principal ventaja de los antigripales es que pueden adquirirse sin receta en las farmacias y tienen en su composición los principios activos necesarios para combatir varios síntomas al mismo tiempo. "Por lo que, la comodidad que tienen es que, en un único fármaco, los pacientes pueden encontrar la respuesta a los múltiples síntomas que padecen", ha añadido.

Por su parte, la enfermera profesora Asociada Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y divulgadora sanitaria, Esther Gómez, ha detallado que la composición de los antigripales, que contienen varios principios activos como son el paracetamol que es antipirético y analgésico, los antitusivos para la aliviar la tos como el dextrometorfano, los antihistamínicos que mejoran la secreción nasal y los estornudos como la clorfenamina y, otros ingredientes, como la cafeína que combate el decaimiento y la vitamina C, son una pieza clave para aliviar los síntomas de infecciones víricas como el resfriado y la gripe.

Además, ha destacado la importancia de continuar con las medidas de prevención para cortar el aumento de contagios. "Es muy recomendable continuar con las medidas de prevención que hemos aprendido durante la pandemia, como son la higiene de manos y el distanciamiento social", ha argumentado.

También destaca el valor de la vacunación en mayores y en la población de riesgo, así como la importancia de no consumir medicamentos no indicados para este tipo de patologías víricas, como son los antibióticos, y acudir a los tratamientos más adecuados para estas afecciones que presentan múltiples síntomas, como son los tratamientos antigripales. Por último, ambos profesionales coinciden en la necesidad de consultar con un profesional médico siempre y cuando los síntomas no remitan o vayan a más.

Esta subida de casos comparte espacio con el aumento en las ventas de estos tratamientos antigripales, medicamentos que combinan distintos principios activos (paracetamol, dextrometorfano, clorfenamina, pseudoefedrina, guaifenisina, cafeína y vitamina C) para hacer frente a los síntomas que presentan la gripe y el resfriado común.

Como señalan los datos de la consultora HMR España, el mercado total de estos fármacos ha crecido casi un 50 por ciento en 2022 respecto a 2021, específicamente un 47,7 por ciento en sus ventas en valor, en comparación con los datos del año pasado.

Un tratamiento completo que, como indica el estudio realizado por Johnson & Johnson Consumer Health, es el elegido por la mitad de sus encuestados en España. En concreto, un 55 por ciento de estos afirma que ante los distintos síntomas que presentan tanto la gripe como el resfriado común escogerá un único medicamento que le permita hacer frente a todos estos.

