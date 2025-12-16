La independencia de la Fed es muy importante, dice asesor de la Casa Blanca Hassett

WASHINGTON, 16 dic (Reuters) - El asesor económico de la Casa Blanca Kevin Hassett, uno de los principales contendientes del presidente Donald Trump para dirigir la Reserva Federal, dijo que la independencia del banco central es importante, en un escenario de preocupación porque podría ser muy cercano al mandatario republicano.

"La independencia de la Reserva Federal es realmente, realmente importante", dijo Hassett en una entrevista con CNBC.

También dijo que había mucho margen para bajar las tasas de interés en la economía estadounidense, algo que Trump ha estado promoviendo desde que retomó el cargo.

El presidente republicano ha atacado constantemente al actual presidente de la Fed, Jerome Powell, cuyo mandato termina en mayo, por no bajar las tasas de interés lo suficiente.

Trump ha señalado a Hassett, director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, y a Kevin Warsh, exgobernador de la Fed, como principales aspirantes a sustituir a Powell.

En entrevistas el martes, Hassett eludió las preguntas sobre las preocupaciones de que podría ser demasiado cercano a Trump para liderar una vía independiente en el banco central.

"La idea de que estar cerca del presidente y servirle bien descalifica a alguien para cualquier trabajo no tiene ningún sentido para mí", dijo Hassett a los periodistas fuera de la Casa Blanca. (Reporte de Susan Heavey y Doina Chiacu; edición en español de Javier López de Lérida)