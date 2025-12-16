La independencia de la Reserva Federal es muy importante, dice asesor de la Casa Blanca Hassett

WASHINGTON, 16 dic (Reuters) - El asesor económico de la Casa Blanca Kevin Hassett, uno de los principales contendientes del presidente Donald Trump para dirigir la Reserva Federal, dijo que la independencia del banco central es importante, en un escenario de preocupación porque podría ser muy cercano al republicano.

"La independencia de la Reserva Federal es realmente, realmente importante", dijo Hassett en una entrevista con CNBC.

También dijo que había mucho margen para bajar las tasas de interés en la economía estadounidense, algo que Trump ha estado promoviendo desde que retomó el cargo.

