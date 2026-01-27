La India HPCL busca crudo venezolano para impulsar el procesamiento de petróleo pesado en las refinerías

GOA, INDIA, 27 ene (Reuters) - La empresa estatal india Hindustan Petroleum Corp Ltd está buscando crudo venezolano por primera vez, ya que la refinería planea aumentar el procesamiento de petróleo pesado en el nuevo año fiscal que comienza en abril, dijo el martes su presidente Vikas Kaushal

Las refinerías indias están considerando importar crudo venezolano, que está siendo ofrecido por Vitol y Trafigura bajo una venta ordenada por Estados Unidos después de que Washington capturó al presidente venezolano Nicolás Maduro a principios de este mes

"Estamos tratando de construir más flexibilidad en nuestro sistema, ya que tenemos dos nuevas instalaciones, por lo que podemos aumentar el procesamiento de crudo pesado", dijo Kaushal a periodistas al margen de la conferencia Indian Energy Week, refiriéndose a su instalación de mejora de residuos en Vizag y la refinería de Barmer

"Buscamos petróleo venezolano, algo que no hemos procesado en el pasado"

La empresa espera empezar a procesar crudo en su refinería de Barmer, Rajastán, de 180.000 barriles diarios (bpd), a finales de mes, lo que la convertirá en la segunda refinería estatal más grande de la India, por detrás de Indian Oil Corp, desplazando a Bharat Petroleum Corp

HPCL compró recientemente crudo brasileño Tupi y aumentó su procesamiento de petróleo de África Occidental, añadió Kaushal

"No tocamos el crudo ruso sancionado", afirmó

HPCL explota una refinería de 190.000 bpd en Bombay, al oeste del estado de Maharashtra, y otra de 300.000 bpd en Vizag, al sur de Andhra Pradesh

También posee una participación del 48,99% en HPCL-Mittal Energy Ltd, que explota la refinería de Bathinda, de 226.000 bpd, en el norte del estado de Punjab. HPCL Mittal está aumentando la capacidad de la refinería de Bathinda en 10.000 bpd, informó

(Reporte de Nidhi Verma; Redacción de Florence Tan; Edición de Harikrishnan Nair; Editado en Español por Ricardo Figueroa)