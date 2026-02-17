La india Infosys se alía con Anthropic, días después de venta masiva de acciones tecnológicas

Por Sai Ishwarbharath B y Haripriya Suresh

BENGALURÚ, 17 feb (Reuters) - Infosys reveló el martes una alianza con Anthropic, días después de que las preocupaciones de los inversores sobre que las herramientas de inteligencia artificial pudieran alterar los modelos de negocio tradicionales de las empresas indias de servicios informáticos borraron miles de millones de su valor de mercado.

La venta masiva se desencadenó, en parte, por el lanzamiento de una herramienta de Anthropic, respaldada por Amazon y Alphabet, que ha visto cómo sus ingresos en la India se duplicaban en cuatro meses.

Anthropic se ha inclinado en gran medida hacia el mercado de la IA empresarial y el mes pasado lanzó Claude Cowork, un agente de IA que ayuda a ejecutar tareas informáticas para los trabajadores de oficina. La empresa emergente tiene acuerdos de colaboración con empresas indias como Air India.

En virtud de esta alianza, Infosys y Anthropic desarrollarán y desplegarán agentes de IA, centrándose inicialmente en las telecomunicaciones y ampliando posteriormente su actividad a los servicios financieros, la elaboración y el desarrollo de software, anunciaron las empresas en un comunicado.

"Existe una gran diferencia entre un modelo de IA que funciona en una demostración y uno que funciona en un sector regulado, y si se quiere cerrar esa brecha, se necesita experiencia en el ámbito", dijo el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, sobre la alianza con Infosys.

Las acciones de Infosys subieron hasta un 4,8%, rompiendo una racha de cuatro sesiones consecutivas de pérdidas, para luego operar con un alza del 1,9%, lo que la situaba entre las empresas con mayores ganancias del índice de valores blue chip Nifty 50, que ganaba un 0,17%.

La empresa india dijo el martes que los servicios de IA representaron el 5,5% de sus ingresos totales en el trimestre de diciembre. Su mayor rival, Tata Consultancy Services, ha declarado que los servicios de IA generan aproximadamente el 5,8% de sus ingresos anuales.

La contribución de los servicios de IA "está creciendo a un ritmo sólido", afirmó el director ejecutivo de Infosys, Salil Parekh. El director ejecutivo había dicho anteriormente que Infosys estaba trabajando en 4600 proyectos de IA y había desarrollado más de 500 agentes.

La semana pasada, las acciones indias del sector de las tecnologías de la información registraron su peor comportamiento en más de 10 meses. En total, las empresas de TI han perdido US$ 44.460 millones en capitalización bursátil en lo que va de febrero.

"Infosys tiene una mayor exposición a los gastos discrecionales y TCS tiene muchos más clientes y sistemas tradicionales, y trabaja con un mayor número de clientes del sector público que pueden tardar en decidir y asignar fondos para servicios de IA", afirmó Piyush Pandey, analista de Centrum Broking, señalando que Infosys está en mejor posición que TCS para aprovechar la tecnología.

(1 dólar = 90,7510 rupias indias) (Reporte de Haripriya Suresh y Sai Ishwarbharath B en Bangalore; edición de Mrigank Dhaniwala, Dhanya Skariachan y Rashmi Aich; Editado en Español por Ricardo Figueroa)