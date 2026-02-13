La India Reliance obtiene licencia de EEUU para petróleo venezolano, dicen fuentes

Por Nidhi Verma y Jarrett Renshaw

NUEVA DELHI/WASHINGTON, 13 feb (Reuters) - Estados Unidos concedió una licencia general a la empresa india Reliance Industries Ltd que permitirá a la refinería comprar petróleo venezolano directamente sin infringir las sanciones, informaron dos fuentes familiarizadas con el asunto.

Tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro en enero, funcionarios de Estados Unidos dijeron que Washington suavizaría las sanciones a la industria energética venezolana para facilitar un acuerdo de suministro de petróleo de US$ 2 millones entre Caracas y Washington, así como un plan de US$ 100 millones para reconstruir la industria petrolera del país.

Una licencia general autoriza la compra, exportación y venta de petróleo de origen venezolano que ya ha sido extraído, incluido el refinado de dicho petróleo.

La concesión de una licencia a Reliance podría acelerar las exportaciones de petróleo de Venezuela y reducir los costos del crudo para el operador del complejo de refinación más grande del mundo.

Reliance, que solicitó la licencia a principios de enero, no respondió a una solicitud de comentarios por correo electrónico. La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos no respondió inmediatamente fuera del horario laboral habitual.

PETRÓLEO VENEZOLANO SUSTITUIRÁ AL RUSO

A principios de este mes, Reliance compró 2 millones de barriles de petróleo venezolano al comerciante Vitol, al que se le concedió, junto con Trafigura, licencias estadounidenses para comercializar y vender millones de barriles de petróleo venezolano tras la captura de Maduro.

La compra directa de petróleo venezolano ayudará a Reliance a sustituir el petróleo ruso de forma rentable, ya que el crudo pesado de Caracas se vende con descuento, según una de las fuentes.

A principios de este mes, el presidente Donald Trump eliminó un arancel punitivo del 25% a la India y afirmó que Nueva Delhi compraría más petróleo a Estados Unidos y, posiblemente, a Venezuela.

Las refinerías indias, incluida Reliance, están evitando las compras de petróleo ruso para su entrega en abril y se espera que se mantengan alejadas de este tipo de operaciones durante más tiempo, según fuentes del sector de la refinación y el comercio, una medida que podría ayudar a Nueva Delhi a sellar un pacto comercial con Washington.

El conglomerado solía ser un comprador habitual de petróleo venezolano para su avanzado complejo refinero, pero tuvo que dejar de comprar a principios de 2025 debido a las sanciones de Estados Unidos. Reliance opera dos refinerías con una capacidad combinada de aproximadamente 1,4 millones de barriles al día.

(Reporte de Nidhi Verma; edición de Florence Tan y Saad Sayeed; Editado en Español por Ricardo Figueroa)