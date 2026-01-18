La industria alemana arremete contra las "ridículas" exigencias de Trump

Por Rene Wagner y Rachel More

BERLÍN, 18 ene (Reuters) - La industria alemana reaccionó con enfado el domingo a la amenaza del uso de aranceles por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para aumentar la presión sobre Dinamarca para que venda Groenlandia, pidiendo a Europa que no ceda a sus demandas.

La amenaza de Trump de aplicar una oleada de aranceles crecientes a los aliados europeos hasta que se permita a Estados Unidos comprar la isla, de importancia estratégica, impactó en un periodo de relativa calma para las empresas después de que Bruselas y Washington acordaron un acuerdo comercial el pasado verano boreal.

Alemania es vulnerable a los aranceles debido a su economía centrada en la exportación, que está saliendo lentamente de dos años de declive, con las tensiones comerciales globales pesando sobre la demanda de sus bienes como automóviles, maquinaria y productos químicos. "Si la UE cede aquí, solo alentará al presidente de Estados Unidos a hacer la siguiente demanda ridícula y amenazar con más aranceles", dijo Bertram Kawlath, presidente de la asociación alemana de ingenieros VDMA.

Volker Treier, especialista en comercio exterior de la Cámara de Comercio e Industria Alemana (DIHK), afirmó que "se están vinculando de forma inaceptable objetivos políticos muy controvertidos a sanciones económicas".

SE ESPERA RESPUESTA CONTUNDENTE

Ambos pidieron una respuesta unificada de la Unión Europea, sumándose a una declaración similar del director de la asociación automovilística alemana VDA el sábado.

Esta respuesta podría incluir el "Instrumento contra la coerción", nunca antes utilizado, que permite al bloque tomar represalias contra terceros países que presionen económicamente a los miembros de la UE para que cambien sus políticas.

La amenaza del sábado podría desbaratar los acuerdos provisionales que Trump alcanzó el año pasado con la UE y Reino Unido, que también es uno de los objetivos de los aranceles previstos para Groenlandia.

La VDMA y la DIHK pusieron en duda la probabilidad de que los legisladores de la UE voten sobre el acuerdo con Washington este mes, que implica principalmente la eliminación de muchos aranceles sobre los bienes estadounidenses importados al bloque.

"No es posible que el Parlamento Europeo decida sobre recortes arancelarios para Estados Unidos la próxima semana mientras Washington presiona a la Unión Europea con nuevos aranceles punitivos", dijo Kawlath.

EL COSTO DE LOS ARANCELES

El actual régimen arancelario de Trump -que cobra un gravamen base del 15% según el acuerdo con la UE, pero con tasas más altas por ejemplo en productos de acero y aluminio- ya ha pesado mucho en las empresas alemanas, sobre todo en su industria automovilística, la mayor de Europa.

Entre enero y noviembre de 2025, Alemania exportó a Estados Unidos mercancías por valor de algo más de 135.000 millones de euros (157.000 millones de dólares), un 9% menos que en el mismo periodo del año anterior, aunque sigue siendo el principal destino de las exportaciones germanas.

Volkswagen estimó el costo de los aranceles en hasta 5.000 millones de euros en 2025. Mercedes-Benz y Porsche también se han visto afectados, al igual que el grupo químico BASF.

Un líder sindical del estado alemán de Baja Sajonia, donde tiene su sede Volkswagen, expresó su preocupación el domingo, advirtiendo de que unos aranceles aún más altos podrían poner en peligro la recuperación de la mayor economía de Europa en un momento de desaceleración industrial.

"Esta forma de política comercial de Estados Unidos no crea ningún ganador. Perjudica a consumidores, empleados y empresas por igual, a ambos lados del Atlántico", afirmó Thorsten Groeger, del IG Metall.

(1 dólar = 0,8623 euros)

