La industria alemana expresa su frustración por el retraso del acuerdo UE-Mercosur

Por María Martínez

BERLÍN, 19 dic (Reuters) -

Las asociaciones empresariales de Alemania, la mayor economía europea, expresaron su decepción y frustración por el aplazamiento hasta enero de la firma por la Unión Europea de un acuerdo de libre comercio con el bloque sudamericano Mercosur.

"El nuevo aplazamiento supone un revés para la credibilidad de Europa como actor geoestratégico", declaró Tanja Goenner, directora general de la asociación industrial BDI.

Goenner instó a los Estados miembros de la UE a superar sus reservas y dejar de lado los intereses particulares en favor de la competitividad de Europa.

La asociación alemana de la industria automovilística VDA se hizo eco de este llamado.

"En un momento en que una economía europea fuerte es crucial, la UE está enviando una señal de debilidad", dijo la presidenta de VDA, Hildegard Mueller, añadiendo que el bloque pone en peligro su credibilidad como socio negociador de acuerdos comerciales si no rubrica el pacto tras más de dos décadas de negociaciones.

El pacto comercial con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, que lleva 25 años gestándose, sería el mayor de la UE en cuanto a reducción de aranceles. Alemania, España y los países nórdicos afirman que impulsará las exportaciones afectadas por la ofensiva arancelaria del presidente estadounidense Donald Trump y reducirá la dependencia de China al garantizar el acceso a los minerales.

No obstante, sus detractores, entre ellos Francia e Italia, temen que traiga consigo una afluencia de materias primas baratas que perjudique a los agricultores europeos, miles de los cuales protagonizaron el jueves una protesta con sus tractores en Bruselas.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo a primera hora del viernes que espera que suficientes estados miembros de la UE apoyen el acuerdo comercial UE-Mercosur para aprobarlo finalmente.

TIEMPOS DE INCERTIDUMBRE

Los acuerdos de libre comercio son vistos como un instrumento central para diversificar las relaciones económicas y construir autonomía estratégica, sobre todo frente a los aranceles de Trump.

"Mientras Estados Unidos recurre cada vez más al proteccionismo, los mercados abiertos y los marcos confiables para el comercio y la inversión son más importantes que nunca para las empresas alemanas", dijo Volker Treier, jefe de comercio exterior de la Cámara de Comercio Alemana DIHK.

Alrededor del 85% de las exportaciones europeas a los países del Mercosur están sujetas a aranceles, dijo Treier, lo que supone unos costos adicionales de unos 4.000 millones de euros (US$4.690 millones) anuales.

"El hecho de que el acuerdo con Mercosur se haya pospuesto una vez más demuestra que la UE no es un ancla estable en tiempos de turbulencias en la política comercial", señaló.

Un acuerdo con Mercosur podría aumentar las exportaciones de la UE hasta un 39% en 2040, según estimaciones de la asociación comercial BGA.

"¿Cuándo entenderá Europa lo que está en juego aquí?", se preguntó Dirk Jandura, presidente de la BGA. "No es el momento adecuado para simbolismos y maniobras políticas".

EL MUNDO NO ESPERA

Mueller, de la VDA, recordó que el 70% de los puestos de trabajo de la industria automovilística se sustentan en las exportaciones, y que las consecuencias de un fracaso del acuerdo de Mercosur en enero serían graves para la prosperidad, el crecimiento, el empleo y la lucha conjunta contra el cambio climático.

"El mundo no está esperando a Europa, sobre todo en lo que respecta a este acuerdo y a otros futuros acuerdos necesarios, es necesario un cambio de mentalidad en Europa", indicó.

Para la asociación alemana de la industria química VCI, la UE volvió a perder la oportunidad de aparecer como un actor poderoso en la escena internacional: "La frustración es cada vez mayor", dijo el director gerente de VCI, Wolfgang Grosse Entrup.

"2026 debe ser el año en que la UE demuestre por fin que no sólo participa en el nuevo orden mundial, sino que contribuye a configurarlo", añadió.

(1 dólar = 0,8537 euros)

(Editado en español por Carlos Serrano)