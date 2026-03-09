La industria alemana registra un comienzo inesperadamente débil en 2026

Por Miranda Murray

BERLÍN, 9 mar (Reuters) - La industria alemana tuvo un comienzo sorprendentemente débil en enero, ‌con una caída de ‌los pedidos ⁠superior a la prevista y una disminución inesperada de la producción, según datos de la oficina de estadísticas.

Los pedidos ​de ⁠enero ⁠disminuyeron un 11,1% en comparación con el mes anterior, tras ajustarlos por efectos ​estacionales y calendario, lo que puso fin a cuatro aumentos ‌consecutivos, dijo la oficina el lunes.

Una encuesta de ​Reuters entre analistas apuntaba a ​una caída del 4,5%.

Sin embargo, si se excluyen los pedidos a gran escala, la caída fue sólo del 0,4% en enero, según la oficina, después de que los pedidos industriales alemanes registraran su mayor aumento en dos años en ​diciembre.

A pesar de la volatilidad, los analistas mantuvieron sus expectativas positivas para ⁠el año, salvo que se produzca una escalada sostenida de la guerra en Irán ‌y el consiguiente aumento de los precios del petróleo.

"Estas cifras no son para los ", dijo el economista de LBBW Jens-Oliver Niklasch.

"Sin embargo, en general, seguimos manteniendo nuestra expectativa de que las cifras económicas del año en curso serán mejores que las del año pasado", añadió.

Michael Herzum, de Union Investment, atribuyó ‌la sólida situación de los pedidos a la inversión del Gobierno alemán en defensa ⁠e infraestructuras.

"La industria debería pasar de ser un lastre para ‌el crecimiento a un motor de crecimiento para 2026, ⁠suponiendo que la guerra con Irán no se intensifique ⁠de forma permanente", dijo.

El Ministerio de Economía alemán advirtió el lunes que el riesgo de que la industria sufra un revés ha aumentado significativamente con la guerra, lo que aún no se refleja en los indicadores.

La producción ‌industrial también cayó, con un ​descenso inesperado del 0,5% en enero en comparación con el mes anterior.

Los analistas habían pronosticado un ligero aumento del 1,0%. (Información de Miranda Murray; información adicional de Ozan Ergenay; edición de Linda ‌Pasquini y Toby Chopra; edición en español de Benjamín Mejías Valencia)