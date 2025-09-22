La industria biofarmacéutica invierte más de 52.000 millones de euros para la I+D de nuevos medicamentos en Europa

MADRID, 22 Sep. 2025 (Europa Press) -

La industria biofarmacéutica en Europa invierte más de 52.000 millones de euros en I+D, emplea a 950.000 personas, produce por valor de 440.000 millones y exporta por valor de más de 700.000 millones, según el último informe 'The Pharmaceutical Industry in Figures 2025', publicado por la Federación Europea de la Industria Farmacéutica (Efpia), del que se hace eco Farmaindustria.

El informe afirma que la industria farmacéutica sigue siendo el sector de alta tecnología con el mayor valor añadido por empleado y también con la mayor proporción de inversión en I+D respecto a sus ingresos por ventas netas, que ya se sitúa en el 13,5%.

Asimismo, la industria farmacéutica es una de las que genera más empleos indirectos (tres por cada trabajador contratado por las compañías), y una buena parte de ellos son empleos de alta cualificación, muchos relacionados con el mundo académico y científico, lo que contribuye a prevenir una fuga de cerebros europea, reza el informe.

El año pasado, China superó por primera vez a Estados Unidos (EE.UU.) y Europa como creadores de nuevos principios activos lanzados al mercado: de un total de 81 nuevas moléculas puestas a disposición de los pacientes, 28 provinieron de compañías con sede en China, mientras que 25 se originaron en EE.UU. y solo 18 provinieron de empresas con sede en Europa.

"La industria farmacéutica es un pilar estratégico para Europa, como reconoce el Informe Draghi, y necesita un marco comercial estable que impulse la inversión y el desarrollo de nuevos tratamientos", subraya la directora del Departamento Internacional de Farmaindustria, Icíar Sanz de Madrid.

"La inestabilidad derivada por la guerra arancelaria y las presiones económicas de la Administración Trump impactan en un contexto internacional muy tenso para la industria farmacéutica, con la inflación derivada de la guerra de Ucrania, que supuso más de 1500 millones de euros de sobrecoste en solo 2 años, o la incertidumbre creada por la revisión de la legislación farmacéutica europea o las nuevas regulaciones medioambientales", añade.

En términos económicos, los aranceles son un desincentivo para las inversiones en este sector. Efpia estima que el posible coste de los aranceles del 15% sobre las exportaciones farmacéuticas a EE.UU. para las compañías farmacéuticas en Europa asciende a unos 18.000 millones de euros, un dato preocupante para un sector que no puede repercutir sus costes en aumentos de precios finales.

PROPUESTAS PARA RECUPERAR COMPETITIVIDAD EN LA UE

Para Farmaindustria la vía más efectiva para impulsar la inversión en la UE es a través de un refuerzo de la propiedad intelectual, más agilidad en el acceso a la innovación para los pacientes, menos trabas regulatorias y más incentivos a la investigación biomédica dentro de nuestras fronteras europeas.

“Con una señal firme de apuesta por la innovación y por el impacto económico y estratégico que supone la industria farmacéutica para los ciudadanos europeos, estaríamos atrayendo la inversión hacia el continente de una forma positiva y constructiva. Solo así podremos liderar de nuevo la carrera hacia la innovación biofarmacéutica y contrarrestar las ventajas competitivas de otras regiones del mundo”, propone Sanz de Madrid. El desafío para las próximas décadas no es si la innovación biomédica ocurrirá, sino dónde ocurrirá y cómo los pacientes en Europa pueden beneficiarse del enorme potencial de la industria biofarmacéutica. El compromiso del sector sigue patente, como muestran las últimas cifras de Efpia; no incentivarlo podría tener un impacto directo en el estado de bienestar de la UE.

“En una industria tan altamente regulada, nuestro éxito como sector estratégico, que puede proporcionar un futuro más saludable, resiliente y próspero para Europa y España, va a depender en gran medida de que las iniciativas legislativas y normativas a nivel europeo y nacional nos ayuden a atajar los retos que tenemos en el campo del acceso a la innovación, la I+D y la producción y autonomía estratégica”, señala la portavoz de Farmaindustria.