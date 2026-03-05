La industria de chips surcoreana alerta sobre posibles interrupciones por la guerra en Irán

Por Heejin Kim y Hyunjoo Jin

SEÚL, 5 mar (Reuters) -

La guerra de Estados Unidos e ‌Israel contra Irán podría interrumpir ‌el ⁠suministro de materiales clave para la fabricación de semiconductores, según afirmó el un diputado del partido gobernante de Corea del Sur, mientras el conflicto en Oriente Medio ​entraba en ⁠su sexto ⁠día.

La industria de chips de Corea del Sur, que suministra alrededor de dos tercios de ​los chips de memoria mundiales, también está preocupada por que un conflicto prolongado en ‌Irán provoque un aumento de los costes y los ​precios de la energía, dijo Kim Young-bae ​tras reunirse con ejecutivos de empresas como Samsung Electronics

y grupos comerciales.

"Los funcionarios plantearon la posibilidad de que la producción de semiconductores se vea interrumpida si algunos de estos materiales clave no pueden obtenerse en Oriente Medio", dijo en una rueda de prensa, añadiendo que las empresas surcoreanas obtienen algunos materiales clave ​para la fabricación de chips, como el helio, de Oriente Medio.

El helio es esencial para la gestión del calor durante ⁠la producción de semiconductores y, en la actualidad, no existen alternativas viables. Solo se produce en unos pocos países, entre los ‌que destacan Qatar y Estados Unidos como líderes del sector.

La advertencia se produce en un momento en que los fabricantes de chips se enfrentan a graves cuellos de botella en el suministro debido al aumento de la demanda de chips por parte de los operadores de centros de datos de inteligencia artificial, lo que ha reducido el suministro a muchas otras industrias, como la de ‌teléfonos inteligentes, computadoras portátiles y automóviles. El fabricante surcoreano de chips SK Hynix afirmó en un comunicado que ⁠contaba con suficientes reservas de helio y que no esperaba interrupciones en su suministro.

Samsung ‌no quiso hacer comentarios. El fabricante de chips por contrato GlobalFoundries dijo en ⁠un comunicado que está siguiendo de cerca la evolución de ⁠la situación en Oriente Medio.

"La situación sigue siendo incierta, pero estamos en contacto directo con los proveedores, clientes y socios de la región y contamos con planes de mitigación". La industria de chips de Corea del Sur también advirtió que la crisis podría suponer un revés para los ‌planes de las grandes empresas tecnológicas de construir ​centros de datos de inteligencia artificial en Oriente Medio a largo plazo, lo que afectaría a la fuerte demanda de chips, según Kim. (Información de Heejin Kim, Hyunjoo Jin y Joyce Lee; información adicional de Heekyong Yang y Jun Yuan Yong; ‌edición de Ed Davies, Christian Schmollinger y Miyoung Kim; editado en español por Tomás Cobos)