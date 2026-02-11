La industria de defensa europea dice que necesita más claridad para evitar pérdidas de tiempo y dinero

Por Andrew Gray

BRUSELAS, 11 feb (Reuters) - Los políticos europeos deben aclarar quién debe hacer qué para reforzar las defensas del continente, o se correrá el riesgo de malgastar dinero debido a la lentitud en la toma de decisiones y a la duplicación de proyectos, según ha afirmado una figura destacada que representa a las empresas de defensa europeas.

Los países europeos se han apresurado a aumentar el gasto en defensa desde que Rusia invadió Ucrania en 2022 y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó claro que debían esperar menos apoyo estadounidense a través de la alianza militar de la OTAN.

Junto con los Gobiernos nacionales y la OTAN, actores que durante mucho tiempo han dominado la elaboración de políticas y la financiación de la defensa europea, organismos de la UE como la Comisión Europea y la Agencia Europea de Defensa se han involucrado cada vez más en el sector en los últimos años.

Muchas de sus iniciativas tratan de colmar las lagunas en la defensa europea, como los sistemas antidrones, reducir la dependencia de EEUU y fomentar la adquisición conjunta de armas.

"Es una especie de sopa de letras de organizaciones que tienen un papel que desempeñar", dijo Camille Grand, secretario general de la Asociación Europea de Industrias Aeroespaciales, de Seguridad y de Defensa, en una entrevista con Reuters.

"Aún no contamos con una gobernanza clara para todo ello, que defina quién hace qué y cómo se toman las decisiones", dijo Grand en la oficina de Bruselas de su organización, que representa a más de 4.000 empresas de 21 países.

LA UE SE IMPLICA MÁS EN EL SECTOR DE LA DEFENSA

Entre las iniciativas recientes de la UE se incluyen la Acción de Seguridad para Europa, un plan de préstamos de 150.000 millones de euros para gastos de defensa, el Programa Industrial Europeo de Defensa para impulsar el sector y una Hoja de ruta de preparación de la defensa para que el continente esté listo para defenderse en 2030.

"Todo se reduce a aclarar un poco más cómo gestionamos este esfuerzo colectivo necesario para ofrecer capacidades más rápidamente", dijo Grand.

Destacó la defensa aérea y antimisiles como un ámbito que se beneficiaría de una mayor claridad, ya que han surgido proyectos e iniciativas de diferentes organismos para proteger contra misiles, drones y otras amenazas.

Algunos responsables europeos también ven la necesidad de una mayor coordinación. El comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius, ha pedido la creación de un Consejo de Seguridad Europeo, que podría incluir a países fuera de la UE, como Reino Unido, en algunas decisiones.

Sin embargo, la jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas, se ha mostrado escéptica ante esta idea. "No creo que otra institución vaya a facilitar las cosas", dijo a los periodistas en Bruselas el martes. (Información de Andrew Gray; edición de Alex Richardson; editado en español por Patrycja Dobrowolska)