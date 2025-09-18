La industria de la belleza genera un impacto de 19.000 millones a la economía española

MADRID, 18 Sep. 2025 (Europa Press) - industria de la belleza se consolida como motor económico y social en España, generando un impacto sobre la economía de 19.000 millones de euros, además de más de 350.000 empleos, según los datos del informe 'La Esencialidad de la Belleza', desarrollado por la consultora de investigación económica, Asterès, y presentado por L'Oréal Groupe. En concreto, el informe destaca que, en 2024, con un valor superior a 290.000 millones de euros y un crecimiento del 4,5%, la industria de la belleza se consolida como uno de los sectores más dinámicos en el mundo y, para 2030, se prevé que alcance cerca de 380.000 millones, impulsada por la innovación científica y tecnológica. Así, España se sitúa como una de las industrias más dinámicas a nivel nacional, alcanzando los 9589 millones de euros en exportaciones en 2024, superando a industrias tan importantes como el vino, el calzado y el aceite de oliva. En este contexto, L'Oréal Groupe se posiciona como un actor fundamental para el impulso socioeconómico de la industria en España, generando 17 empleos indirectos por cada empleo directo en su cadena de valor. El consejero delegado de L'Oréal España y Portugal, Juan Alonso de Lomas, se ha congratulado por el impacto del sector. "Tras 75 años de presencia en España, por primera vez dimensionamos nuestro impacto real y positivo, no solo en la economía, también en el desarrollo tecnológico, la sostenibilidad y el bienestar de todas las personas y renovamos nuestro compromiso de seguir siendo un socio estratégico tan importante para el crecimiento económico inclusivo y la innovación en España", ha señalado. La multinacional, que opera en España desde 1950, emplea a más de 2800 trabajadores en todo el país, divididas principalmente entre su sede central en Madrid y sus fábricas en Burgos y Alcalá de Henares. Además sus actividades de L'Oréal Groupe en España generan 7400 millones de euros en ventas totales, vía cadena de valor, mientras que cuenta con 31 marcas distribuidas en el mercado nacional en todo el país, ofreciendo un portafolio diverso de productos para satisfacer las distintas necesidades de los consumidores en todas las categorías de la industria. Por otro lado, también se ha destacado que la fábrica de L'Oréal Groupe en Burgos, que opera desde 2015 con energía 100% renovable y fue, en 2017, la primera planta 'Waterloop' del grupo, produce más de 330 millones de unidades al año que se exportan a más de 50 países.