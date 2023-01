La industria se une a la ola de despidos iniciada por las tecnológicas y las 'fintech'

Las empresas industriales, al igual que han hecho recientemente las de otros sectores como las tecnol贸gicas o las 'fintech', han anunciado nuevos recortes laborales, con el objetivo de adaptar sus plantillas a la nueva realidad econ贸mica.

Este es el caso de la compa帽铆a qu铆mica Dow, que ha anunciado este jueves que despedir谩 2.000 trabajadores y ha reconocido que ha tenido que "encarar la ralentizaci贸n del crecimiento econ贸mico mundial, los desaf铆os del mercado energ茅tico y la reducci贸n de existencias".

Adem谩s, el fabricante de productos industriales y consumo 3M dijo que prescindir谩 tambi茅n de 2.500 trabajadores por ser una "decisi贸n necesaria para alinearse con los vol煤menes de producci贸n ajustados", mientras que el fabricante de autom贸viles Ford estudia hacer lo propio con 3.200 empleados, seg煤n ha publicado la prensa esos d铆as

Sangr铆a de despidos

Estos movimientos se han desencadenado tras la sangr铆a de despidos en el mundo tecnol贸gico y de las 'fintech' tras el fin del 'boom' de contrataciones impulsado por la pandemia.

Alphabet, la matriz de Google, anunci贸 la semana pasada 12.000 despidos y explic贸 que en los dos a帽os anteriores se vivi贸 una ola de contrataciones para "igualar y alimentar" el crecimiento espectacular experimentado en ese periodo. "Contratamos para una realidad econ贸mica diferente a la que enfrentamos hoy", reconoci贸 Sundar Pichai, consejero delegado de la compa帽铆a.

Una historia similar a la vivida por otras tantas empresas que han tomado la decisi贸n de aligerar sus plantillas en b煤squeda de la rentabilidad perdida tras los cambios macroecon贸micos postcovid y por las consecuencias derivadas de la guerra de Ucrania, como el espectacular incremento de la inflaci贸n que, a su vez, ha requerido de la intervenci贸n de los bancos centrales mediante la subida de tipos de inter茅s.

Este es el caso de una de las principales compa帽铆a de software del mundo, la alemana SAP. Esta ha justificado en la invasi贸n de Ucrania y en el cese de sus operaciones en Rusia y Bielorrusia el despido de 3.000 trabajadores.

Y a SAP se han unido, por ejemplo, Microsoft, con 10.000 despidos; Amazon, con 18.000 en total despu茅s de una primera ronda en noviembre del a帽o pasado; Meta, con 11.000 ceses; Salesforce, con 7.000; o la sueca Spotify, con 600 personas que pasar谩n a engrosar las listas del desempleo.

De hecho, para principios de diciembre de 2022, solo en Europa, las tecnol贸gicas hab铆an despedido a 14.000 personas, esto es, al 7 por ciento de los 200.000 trabajadores que ten铆an en n贸mina por el encarecimiento de la financiaci贸n y la inestabilidad econ贸mica.

Seg煤n el informe anual de Atomico sobre el estado del sector tecnol贸gico, en 2022, las 'startups' europeas captaron 85.000 millones d贸lares (78.240 millones de euros) frente a los m谩s de 100.000 millones de d贸lares (92.040 millones de euros) del a帽o anterior, un 15 por ciento menos.

Por si fuera poco, seg煤n el diario 'Financial Times', el sector financiero podr铆a sumarse a esta tendencia, pues bancos como Credit Suisse, Goldman Sachs, Morgan Stanley y Bank of New York Mellon han prescindido de 15.000 empleos en los 煤ltimos meses. Adem谩s, Citigroup, con 240.000 trabajadores, no ha aclarado cu谩ntos despedir谩 tras ver sus beneficios recortados en un 22 por ciento.

Europa Press