La industria solar española advierte de que los precios amenazan la transición energética

MADRID, 7 oct (Reuters) - España ha registrado este año un número creciente de horas con precios de la energía solar a cero o incluso negativos, que se producen cuando la oferta supera a la demanda y los productores tienen que pagar para descargar energía o parar las plantas, dijo el martes el grupo industrial UNEF, una tendencia que podría comprometer el cambio energético verde del país.

NÚMERO CLAVE

Entre enero y septiembre de este año, los productores de energía solar se enfrentaron a 693 horas de precios negativos o nulos de la energía, alcanzando el total del año pasado, dijo UNEF.

", dijo el jefe de UNEF, José Donoso, refiriéndose al precio promedio por megavatio-hora que los productores de energía solar reciben por la electricidad vendida en el mercado.

POR QUÉ ES IMPORTANTE

España ha fijado objetivos ambiciosos en su plan climático y energético. La advertencia se produce cuando el país necesita acelerar el despliegue de proyectos de energías renovables para cumplir dichos objetivos.

CONTEXTO

Los precios cero o incluso negativos de la electricidad se han convertido en un problema creciente para Europa en general. La expansión masiva de las energías renovables contribuye a un desajuste entre la demanda y la oferta, agravado por la falta de la capacidad de almacenamiento necesaria. (Información de Pietro Lombardi; edición de Alexandra Hudson; edición en español de María Bayarri Cárdenas)