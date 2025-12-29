La inestabilidad continuará en el área mediterránea con cinco CCAA en alerta por lluvias, tormenta y nieblas

MADRID, 29 Dic. 2025 (Europa Press) - La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé este lunes, 29 de diciembre, una transición hacia un tiempo anticiclónico en la Península y Baleares en una jornada en la que cinco comunidades autónomas estarán en riesgo (alerta amarilla) por lluvias, tormentas y nieblas. En concreto, en Andalucía, Baleares, Murcia y Comunidad Valenciana estarán en alerta por lluvias. Las alertas se activarán en Almería, Murcia, Alicante, Castellón, Valencia, Ibiza y Formentera, Mallorca y Menorca. Algunas de estas precipitaciones estarán acompañadas de tormenta, como en Castellón, Valencia, Ibiza y Formentera, Mallorca y Menorca. Además, Salamanca, Valladolid y Zamora estarán en riesgo por nieblas, que reducirán la visibilidad a los 100 metros, y pueden ser engelantes. La Aemet prevé una transición hacia un tiempo anticiclónico en la Península y Baleares. No obstante, aún perdurará la inestabilidad en regiones mediterráneas, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones, ocasionalmente con tormenta y granizo, que se prevén fuertes y persistentes, incluso localmente muy fuertes, en regiones de la Comunidad Valenciana, siendo probable también intensidades fuertes en Baleares y litorales de Murcia y Almería, sin descartar los de Cataluña. Tenderán en general a cesar y a abrirse claros. Las precipitaciones podrán ser en forma de nieve en las montañas del extremo este y de Mallorca por encima de 1.400/1.800 metros, pudiendo bajar localmente a los 1.200 metros al principio en la Ibérica sur. La Aemet señala que no se esperan precipitaciones en el resto de la Península, si bien sí abundante nubosidad baja con una tendencia por lo general a despejar a lo largo del día. Únicamente en el extremo occidental y Cantábrico predominarán los cielos poco nubosos o despejados. En Canarias, cielos nubosos con posibilidad de algún chubasco ocasional en las islas montañosas tendiendo a despejar. Nieblas matinales en interiores de Galicia y del tercio este peninsular, alto Ebro y ambas mesetas, previéndose más densas y persistentes en el centro y oeste de la Norte donde podrán ser engelantes. En cuanto a las temperaturas, se prevén ascensos en las máximas en el tercio sur peninsular y entornos de montaña del resto, con probables descensos en las zonas de niebla anteriormente citadas de la mitad norte peninsular, y pocos cambios en el resto. Mínimas en descenso en la mayor parte del país. Se darán heladas débiles en amplias zonas de interior de la mitad norte peninsular y en sierras del sureste, llegando a moderadas en montañas incluso localmente fuertes en Pirineos. Por último, soplará viento flojo en la mayor parte del país, con intervalos moderados en litorales mediterráneos. Predominio de la componente sur en el Cantábrico y Galicia y las componentes norte y este en el resto rolando a poniente en el Estrecho y Alborán.