La infancia y la juventud se enfrentan a múltiples formas de violencia de género: un curso en línea elaborado por un proyecto internacional coordinado por la Universidad de Tampere ayuda a su identificación y prevención

TAMPERE, Finlandia--(BUSINESS WIRE)--ene. 24, 2022--

La infancia y la juventud están expuestas a todo tipo de violencia de género. Sin embargo, el fenómeno es poco conocido, lo que dificulta la ayuda a las víctimas. El proyecto internacional «Educación y Sensibilización en las Escuelas para Prevenir y Afrontar la Violencia de Género» (Education and Raising Awareness in Schools to Prevent and Encounter Gender-Based Violence, EraseGBV), coordinado por la Universidad de Tampere, elaboró un curso en línea para ayudar a identificar, prevenir y afrontar la violencia de género.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220124005338/es/

“Gender-based violence against children and youths is a little-known phenomenon. A better understanding of the issue by professionals working with children and young people is key to identifying violence and its consequences,” says Associate Professor Marita Husso from Tampere University. (Photo: Business Wire)

¿Cómo acercarse a la gente joven que sufre discriminación por su expresión de género? ¿Cómo tratar las imágenes ofensivas del alumnado, por ejemplo, en las redes sociales? ¿Y cómo hacer frente a la violencia sexual a la que se enfrenta la infancia o la juventud? La violencia contra la infancia y la juventud suele denominarse acoso escolar, incluso cuando el Código Penal la considera una agresión.

«La violencia de género contra menores y jóvenes es un fenómeno poco conocido. Para identificar la violencia y sus consecuencias es fundamental que los profesionales que trabajan con esta población comprendan mejor el problema», afirma la profesora adjunta Marita Husso, de la Universidad de Tampere.

Husso dirige el proyecto internacional Educación y Sensibilización en las Escuelas para Prevenir y Afrontar la Violencia de Género (EraseGBV), coordinado por la Universidad de Tampere, que acaba de publicar un curso gratuito en línea sobre cómo afrontar la violencia de género en las escuelas, en inglés, finlandés y sueco. La formación también está disponible en croata, español y catalán.

Se trata de un paquete de aprendizaje virtual basado en la investigación que desarrolla nuevas habilidades para quienes trabajan en la educación, los servicios sociales y la salud. La formación está dirigida específicamente a los profesionales que trabajan con adolescentes de 13 a 19 años, pero también es adecuada para su uso con estudiantes más jóvenes y mayores. En esta formación se examina el fenómeno desde la perspectiva de la persona que sufre la violencia, del agresor, de los espectadores y de los profesionales y expertos.

Las escuelas desempeñan un papel fundamental

Las escuelas cumplen una función clave en la identificación y el tratamiento de la violencia. El entorno social de las escuelas brinda la oportunidad de aprender habilidades de interacción y ofrece una oportunidad única para influir en las percepciones y el comportamiento de niños y jóvenes. Al mismo tiempo, permite sensibilizar y evolucionar hacia unas relaciones más igualitarias y unas prácticas más éticas.

«Para promover la igualdad y el desarrollo sostenible es necesario hacer frente a la violencia. Esta nueva formación en línea brinda herramientas para prevenir, identificar y abordar la violencia. Proporciona información sobre temas como la violencia digital, el impacto de la violencia, las buenas prácticas y la legislación correspondiente», comenta Husso.

«Si queremos obtener ayuda para los problemas de violencia, primero hay que identificar y abordar el problema», subraya.

El proyecto EraseGBV ha investigado la violencia de género y la agencia ética en las escuelas y la educación en Finlandia, Croacia y España. Los socios de la investigación son la Universidad de Tampere, la Universidad de Zagreb, la Universidad Blanquerna Ramón Llull, el Centro de Educación, Asesoramiento e Investigación (CESI) y Conexus.

Para más información e instrucciones sobre cómo inscribirse, consulte el enlace con información adicional y el curso en línea: https://projects.tuni.fi/erasegbv/training-programme/

Foto: En sus futuros proyectos, la profesora adjunta Marita Husso se centrará en la promoción de la no violencia y el bienestar sostenible, además de la exploración de las prácticas ideológicas, institucionales y afectivas perjudiciales relacionadas con la violencia. Foto de Hanna-Kaisa Hämäläinen

Universidad de Tampere

La Universidad de Tampere, de carácter multidisciplinar, es la segunda universidad más grande de Finlandia. Las puntas de lanza de nuestra investigación y enseñanza son la tecnología, la salud y la sociedad. La Universidad se compromete a abordar los mayores retos a los que se enfrenta la sociedad y a crear nuevas oportunidades. Casi todos los campos de estudio reconocidos a nivel internacional están representados en la Universidad. En conjunto, la Universidad de Tampere y la Universidad de Ciencias Aplicadas de Tampere conforman la comunidad universitaria de Tampere, compuesta por más de 30 000 estudiantes y unos 5000 empleados. www.tuni.fi/en

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20220124005338/es/

CONTACT: Consultas:

Profesora adjunta Marita Husso

Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Tampere

marita.husso@tuni.fi, tel. +358503182510Investigadora universitaria Satu Lidman

Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Tampere

satu.lidman@tuni.fi

Keyword: finland europe

Industry keyword: preschool other science children human resources internet consulting consumer professional services science social media technology other communications other education communications continuing university primary/secondary education

SOURCE: Tampere University

Copyright Business Wire 2022.

Pub: 01/24/2022 10:35 am/disc: 01/24/2022 10:36 am

http://www.businesswire.com/news/home/20220124005338/es