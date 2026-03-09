La inflación al consumo en China alcanza su máximo en tres años tras el Año Nuevo Lunar

PEKÍN, 9 mar (Reuters) -

La inflación al consumo en China se aceleró hasta alcanzar su nivel más alto en más de 3 años debido a los efectos de los festivos del Año Nuevo Lunar, mientras que la deflación de los productores persistió, ya que la débil demanda siguió lastrando una economía que se enfrenta a duras dificultades externas.

Los dirigentes económicos han intentado impulsar el consumo durante los últimos 2 años, pero los analistas dicen que es necesario hacer más para abordar el desequilibrio entre la oferta y la demanda.

El índice de precios al consumo (IPC) subió un 1,3% interanual por quinto mes consecutivo y superó el aumento del 0,2% registrado en enero, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas (NBS, por sus siglas en inglés) publicados el lunes. La tasa fue la más alta en 37 meses y superó el aumento del 0,8% previsto en una encuesta de Reuters.

Los nueve días festivos por el Año Nuevo Lunar impulsaron los viajes nacionales y el gasto de los consumidores, lo que elevó el IPC general debido al aumento de los precios de los servicios.

Los precios de los billetes de avión subieron un 29,1% interanual, mientras que los de las joyas de oro se dispararon un 76,6%, según datos de la NBS.

Los analistas dijeron que no estaba claro si la recuperación de los precios al consumo podría durar.

"La tensión en Oriente Medio impulsará la inflación mientras los precios mundiales de la energía sigan siendo elevados", dijo Zichun Huang, economista de Capital Economics en China, en referencia al rápido aumento de los precios del petróleo tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Sin embargo, el plan quinquenal de China presentado en una importante reunión parlamentaria la semana pasada decepcionó "en términos de impulso de la demanda interna", dijo Huang, lo que significa que "Cualquier repunte inflacionista se revertirá una vez que la tensión se calme".

El IPC subyacente, que excluye los precios volátiles de los alimentos y el combustible, subió un 1,8% interanual, en comparación con el aumento del 0,8% registrado en enero.

En términos mensuales, el IPC aumentó un 1%, frente al 0,2% de enero y al 0,5% previsto.

CRISIS DEL PETRÓLEO AMENAZA MIENTRAS PERSISTE LA DEFLACIÓN

La economía se ha visto afectada por una crisis inmobiliaria que dura ya varios años y por la incertidumbre del comercio exterior, y las políticas proteccionistas de Estados Unidos plantean nuevos retos a los dirigentes económicos.

Pekín se ha comprometido a seguir tomando medidas contra la competencia excesiva y a garantizar una salida más fluida de la capacidad de producción ineficiente con el fin de estabilizar los precios.

Sin embargo, el impulso deflacionista en toda la economía sigue ejerciendo presión sobre los márgenes del sector manufacturero, al tiempo que refuerza las expectativas de una caída sostenida de los precios, lo que supone un nuevo golpe para la confianza.

No obstante, los últimos datos han supuesto un pequeño alivio. El índice de precios al productor (IPP) registró la menor caída interanual desde julio de 2024, con un descenso del 0,9% en febrero. El mes anterior había bajado un 1,4%, y la encuesta de Reuters había pronosticado una caída del 1,2%.

En un comunicado, la NBS Dong Lijuan atribuyó la deflación más moderada de los productores a factores como el fortalecimiento de los precios en los sectores avanzados y emergentes, así como a la gestión de la capacidad en sectores industriales clave.

El IPP subió un 0,4% en febrero con respecto a enero, impulsado en parte por el aumento de los precios del crudo a nivel mundial y la demanda relacionada con el crecimiento de la potencia informática, dijo Dong.

Pekín se ha fijado como objetivo un crecimiento del PIB de entre el 4,5% y el 5% para este año, inferior al "alrededor del 5%" del año anterior, lo que indica su disposición a acomodar reformas que podrían ayudar a la economía a reducir su dependencia de la demanda externa.

El objetivo del IPC del Gobierno para 2026 se mantuvo sin cambios en "alrededor del 2%", una meta que, según el planificador estatal chino, "Favorece la orientación de las expectativas del público y el aumento de la confianza del mercado, al tiempo que deja margen para la regulación macroeconómica y nuevas reformas".

China lleva años sin alcanzar sus objetivos anuales de IPC.

El Gobierno se ha comprometido a aplicar políticas macroeconómicas "más proactivas" en 2026. En enero, el banco central recortó las tasas de interés de cada sector y destinó más préstamos baratos a las pequeñas y medianas empresas tecnológicas y privadas.

"A menos que la crisis del precio del petróleo sea notablemente más fuerte y duradera de lo esperado, no se prevé que la inflación impida la flexibilización este año", dijo Lynn Song, economista jefe para la región de Gran China de ING.

Hay margen para una bajada de tasas de interés en el segundo trimestre, ya que es probable que la economía haya tenido un comienzo débil en 2026, añadió Song, aunque los dirigentes económicos pueden optar por una vía más cautelosa y retrasar la flexibilización.

(Información de Yukun Zhang y Ryan Woo; edición de Shri Navaratnam; edición en español de Paula Villalba)