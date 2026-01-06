La inflación alemana se desacelera más de lo previsto en diciembre

Por Maria Martinez

BERLÍN, 6 ene (Reuters) - La inflación alemana se desaceleró más de lo esperado en diciembre, cayendo al 2% interanual, según mostraron el martes los datos preliminares de la oficina federal de estadística.

Los analistas consultados por Reuters esperaban un descenso de la inflación armonizada con la Unión Europea hasta el 2,2% desde el 2,6% del mes pasado.

Es probable que la tasa de inflación de la mayor economía europea fluctúe en torno al 2% en 2026, al principio levemente por debajo de ese nivel y más tarde algo por encima, dijo Carsten Brzeski, responsable global de macroeconomía de ING.

"Esta es una buena noticia para el Banco Central Europeo y el Gobierno alemán, ya que elimina una preocupación de una larga lista de retos económicos", agregó.

La tasa de inflación subyacente, que excluye los volátiles precios de los alimentos y la energía, cayó al 2,4% en diciembre desde el 2,7% del mes anterior.

Los datos estatales regionales disponibles muestran que el descenso de la inflación no sólo se debió a los efectos favorables de la base energética, sino también al declive de los precios del ocio, la ropa y los alimentos.

"La presión sobre los precios ha disminuido de forma significativa, lo que refleja la debilidad que sigue mostrando la economía alemana", señaló Vincent Stamer, economista jefe de Commerzbank.

Alemania experimenta una lenta recuperación tras dos años de contracción. Se espera que haya crecido sólo un 0,2% en 2025, ya que las medidas de gasto del canciller Friedrich Merz necesitan tiempo para traducirse en mejores condiciones.

(Reporte de Miranda Murray y Friederike Heine; editado en español por Carlos Serrano)