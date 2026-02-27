La inflación armonizada de España en los últimos 12 meses sube al 2,5% en febrero

27 feb (Reuters) -

La tasa de inflación interanual de España armonizada con la Unión Europea subió al 2,5% en febrero, desde el 2,4% registrado en el periodo hasta enero, según datos preliminares del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicados el viernes.

La inflación armonizada con la UE en los últimos 12 meses superó el 2,3% previsto por los analistas encuestados por Reuters.

La inflación subyacente, que excluye los precios volátiles de los alimentos frescos y la energía, fue del 2,7% interanual, según los datos del INE.

La inflación nacional española en los últimos 12 meses se situó en el 2,3%, sin cambios respecto a enero. Los analistas encuestados por Reuters esperaban una tasa del 2,2%. (Información de Gemma Guasch; edición en español de María Bayarri Cárdenas)