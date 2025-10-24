La inflación brasileña a mediados de octubre se desacelera y la subyacente cae por debajo del 5%

SAO PAULO, 24 oct (Reuters) - La inflación en Brasil se desaceleró en el mes hasta mediados de octubre, situándose por debajo de las expectativas del mercado, dijo el jueves la agencia de estadísticas IBGE.

Los precios al consumidor medidos por el índice IPCA-15 subieron un 0,18% en el periodo, dijo el IBGE, menos que el aumento del 0,48% del mes pasado. Los economistas consultados por Reuters esperaban un incremento del 0,25%.

En los 12 meses hasta mediados de octubre, la inflación alcanzó el 4,94%, menos que el 5,01% previsto en el sondeo, pero aún muy por sobre el objetivo del Banco Central del 3%, que tiene un rango de tolerancia de 1,5 puntos porcentuales a cada lado.

Los datos de octubre confirman que el anterior repunte de la inflación estuvo impulsado en gran medida por factores temporales y efectos de base, dijo en una nota el economista jefe para América Latina de Pantheon Macroeconomics, Andrés Abadía.

"La desinflación de Brasil se está extendiendo a todos los componentes clave del IPC, y tanto el índice general como el subyacente están volviendo a situarse por debajo del 5%", afirmó Abadía.

Los precios avanzaron hasta mediados de octubre en seis de los nueve grupos analizados por el IBGE. Los precios de los alimentos y las bebidas, que impulsaron la inflación general a principios de año, cayeron un 0,02% en el periodo, lo que supone su quinto descenso mensual consecutivo.

En su última reunión, el Banco Central de Brasil mantuvo las tasas de interés en el 15%, su nivel más alto en casi dos décadas, indicando una pausa prolongada tras un ciclo de endurecimiento monetario que elevó los costos de endeudamiento en 450 puntos básicos desde septiembre de 2024. (Reporte de Isabel Teles, Editado en Español por Manuel Farías)