La inflación británica cae al 3,2% antes de la decisión sobre los tipos del BoE

Por David Milliken

LONDRES, 17 dic (Reuters) -

La inflación británica de los precios al consumo cayó inesperadamente al 3,2% en noviembre, su nivel más bajo desde marzo, desde el 3,6% de octubre, según las cifras oficiales publicadas el miércoles, un día antes de que el Banco de Inglaterra recorte los tipos de interés.

Un sondeo de Reuters entre economistas había arrojado una previsión media de una caída hasta el 3,5% en la tasa de inflación anual de noviembre, aunque el BoE había previsto una caída ligeramente mayor hasta el 3,4%.

La libra esterlina cayó alrededor de medio penique frente al dólar estadounidense tras conocerse los datos, que reforzaron las expectativas de una política monetaria más laxa.

Los mercados financieros han estado valorando en más de un 90% la posibilidad de que el Banco de Inglaterra recorte los tipos en un cuarto de punto hasta el 3,75% el jueves, aunque muchos economistas han dicho que ven la decisión más equilibrada.

Los datos del miércoles mostraron que la inflación de los precios de los servicios, que el BoE considera un indicador de las presiones inflacionistas a largo plazo, cayó al 4,4% en lugar de mantenerse en el 4,5%, como esperaban los economistas y el Banco de Inglaterra.

La inflación de alimentos y bebidas no alcohólicas cayó al 4,2% desde el 4,9% de octubre. El BoE ha dicho que espera que aumente un 5,3% en diciembre, la cifra más alta en casi dos años.

El IPC subyacente —que excluye los precios más volátiles de los alimentos, el alcohol, la energía y el tabaco— también se ralentizó hasta el 3,2%, en lugar de mantenerse en el 3,4% previsto por los economistas en la encuesta de Reuters.

El mes pasado, el Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra votó por 5-4 a favor de mantener los tipos de interés, rompiendo la cadencia trimestral de recortes de tipos vigente desde 2024, y los economistas esperan un recorte en diciembre por un estrecho margen de 5-4.

De los miembros que se opusieron a un recorte en noviembre, el gobernador Andrew Bailey parece el más propenso a cambiar de voto, ya que dijo en las actas de la decisión que quería ver más caídas en las presiones sobre los precios "este año" antes de respaldar un recorte.

La inflación británica ha sido superior a la de otras grandes economías avanzadas y en noviembre el banco central pronosticó que se mantendría por encima de su objetivo del 2% hasta el segundo trimestre de 2027.

, la ministra de Finanzas, Rachel Reeves, anunció medidas en su presupuesto del 26 de noviembre que desplazarán los costes del cambio climático de los gravámenes sobre las facturas energéticas a los impuestos generales. (Información de David Milliken; edición de William Schomberg; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)