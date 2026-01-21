La inflación británica sube al 3,4%, pero aún se prevé que baje

Por Andy Bruce y William Schomberg

21 ene (Reuters) -

La inflación británica subió más de lo previsto en diciembre, impulsada por las tarifas aéreas y los precios del tabaco, pero es probable que el mayor ritmo de crecimiento de los precios de las grandes economías ricas del mundo se ralentice drásticamente en los próximos meses.

Los inversores se mantuvieron firmes en sus apuestas a un recorte de los tipos de interés por parte del Banco de Inglaterra este año, y la inflación de los precios de los servicios, que el banco central vigila de cerca, subió, en línea con las previsiones de los analistas.

La inflación general subió al 3,4% desde el 3,2% de noviembre, según la Oficina Nacional de Estadística, por encima de la previsión media de que aumentaría la inflación de los precios al consumo al 3,3% en una encuesta de Reuters entre economistas. "Aunque el repunte es mayor de lo esperado, por ahora es un pequeño bache, más que un indicio de que nos estemos desviando del camino hacia la estabilidad de precios", dijo Adam Deasy, economista de PwC.

La inflación de los servicios subió al 4,5% en diciembre desde el 4,4% de noviembre, como se esperaba en el sondeo de Reuters.

La inflación británica sigue siendo la más alta del Grupo de los Siete (G7), a pesar del lento crecimiento económico del país.

No obstante, se espera que el ritmo de aumento de los precios se ralentice bruscamente en los próximos meses, a medida que las subidas del año pasado de los costes de los servicios públicos y otras tarifas controladas por el Gobierno vayan desapareciendo de la comparación anual.

El gobernador del Banco de Inglaterra (BoE, por sus siglas en inglés), Andrew Bailey, ha dicho que es probable que la inflación se acerque al objetivo del 2% del banco central en abril o mayo.

La libra esterlina y las expectativas del mercado sobre los tipos de interés del Banco de Inglaterra apenas variaban tras conocerse los datos.

"El Banco de Inglaterra no estará preocupado por estas cifras", dijo Nicholas Crittenden, economista del Instituto Nacional de Investigación Económica y Social.

"Seguimos pronosticando un recorte de los tipos bancarios en el primer semestre de este año, siempre que las renovadas tensiones geopolíticas no desvíen la actual senda de la inflación."

Como muchos economistas habían pronosticado, el tabaco y las tarifas aéreas fueron los factores que más contribuyeron a la subida general de los precios al consumo en diciembre, empujados al alza por el aumento del impuesto que grava los productos del tabaco y el calendario de vuelos en torno a la Navidad.

Con todo, las tasas de inflación de los precios al consumo y los servicios británicos se sitúan ligeramente por debajo de las previstas por el Banco de Inglaterra en sus previsiones de noviembre.

Los mercados financieros prevén uno o dos recortes de los tipos de interés del BoE de un cuarto de punto en 2026.

(Redacción de Andy Bruce, edición de William Schomberg y Andrew Heavens, edición en español de Jorge Ollero Castela )