La inflación de Alemania sube más de lo previsto en septiembre

Por Maria Martinez

BERLÍN, 30 sep (Reuters) - La inflación alemana se aceleró más de lo previsto en septiembre al aumentar por segundo mes consecutivo y poner fin al proceso desinflacionista de los meses anteriores.

La inflación de Alemania subió al 2,4% en septiembre, según mostraron el martes los datos preliminares de la Oficina Federal de Estadística. Los analistas consultados por Reuters habían pronosticado un aumento de la inflación armonizada con la UE hasta el 2,2%, desde

el 2,1% del mes pasado.

La tasa de inflación subyacente de Alemania, que excluye los volátiles precios de los alimentos y la energía, subió al 2,8% en septiembre, tras tres meses sin cambios, en el 2,7%.

Como la mayor economía de Europa, la inflación alemana podría dar una indicación de la evolución de la inflación de la eurozona, cuya publicación está prevista para el miércoles.

Los analistas esperan que la inflación de septiembre en la zona euro suba del 2,0% al 2,2% del mes pasado, que es el objetivo del Banco Central Europeo. El BCE no modificó los tipos de interés este mes, se mantuvo optimista sobre la economía y dio señales de que no tiene prisa por volver a recortarlos. (Información de Maria Martinez y Ludwig Burger; edición de Miranda Murray; edición en español de Jorge Ollero Castela)