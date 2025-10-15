La inflación de Argentina desciende hasta el 31,8% interanual en septiembre
Argentina: La inflación de la Argentina desciende hasta el 31,8% interanual en septiembre
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 15 Oct. 2025 (Europa Press) -
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Argentina se situó en el 31,8% interanual en septiembre, por debajo del 33,6% registrado en el mes de agosto, según los datos divulgados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Solo en el noveno mes del año, la inflación se ubicó en el 2,1%, lo que supone un repunte de dos décimas respecto al mes anterior y su nivel más alto desde abril (2,8%), mientras que en el acumulado del ejercicio se situó en el 22%.
Por divisiones, el sector de la vivienda, agua, electricidad y otros combustibles repuntaron un 3,1% debido al encarecimiento del alquiler de vivienda, y también la educación registró un alza de costes del 3,1%. En contraposición, la recreación y cultura fue el ámbito que menos variación registró en septiembre (1,3%), seguido de los restaurantes y hoteles (1,1%).
Otras noticias de Inflación y precios
- 1
Japón venció a Brasil por primera vez en la historia y tras remontar un 2-0
- 2
Un nuevo SUV que se vende en la Argentina sacó cinco estrellas en un test de seguridad
- 3
El eje de la terapia con los rehenes y las “preguntas prohibidas”, según una psicóloga del equipo israelí
- 4
Un presidente como nunca se vio