La inflación de Brasil cae hasta el 5,17% anual en septiembre

Economía: La inflación de Brasil cae hasta el 5,17% anual en septiembre

La inflación de Brasil cae hasta el 5,17% anual en septiembre
La inflación de Brasil cae hasta el 5,17% anual en septiembre

MADRID, 9 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (IPCA) Amplio de Brasil se situó en el 5,17% interanual en el mes de septiembre, por encima del 5,23% registrado en agosto. En el mes de septiembre, la inflación brasileña se ubicó en el 0,48% y acumula un aumento del 3,64%, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

Por sectores, los bienes de consumo registraron un abaratamiento del 0,40%, mientras que los alimentos y bebidas descendieron un 0,26% y las comunicaciones un 0,17%. El mayor repunte procede de la energía residencia, que aumentó un 10,31% como consecuencia del fin de la incorporación del Bono Itaipú.

Es también el motivo por el que el sector de la vivienda se ha encarecido un 2,97%, a mucha distancia de otros ámbitos, como el transporte, que ha aumentado un 0,01%.

El Banco Central de Brasil decidió a mediados de septiembre mantener la tasa de interés en el 15%, tal y como se esperaba por parte de los mercados, en su nivel más alto desde 2006.

