La inflación de Brasil se mantiene en 5,23% en agosto

MADRID, 10 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (IPCA) ampliado de Brasil se situó en el 5,13% interanual en el mes de agosto, sin variación alguna respecto a julio, según los datos divulgados por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). Solo en el mes de agosto, la inflación retrocedió un 0,11%, mientras que este mismo indicador acumula un incremento del 3,15% en lo que va de año.

Por divisiones, la educación experimentó un repunte del 0,75% debido a la incorporación de ajustes en los cursos regulares (0,80%), principalmente en el ámbito de la educación superior (1,26%) y en los cursos de idiomas (1,87%). Le sigue el encarecimiento de la ropa con un aumento del 0,72%, en especial por el alza en un 0,93% de la ropa de hombre y del 0,69% en el calzado y complementos.

Otros sectores también experimentaron incrementos leves, como la salud y cuidado personal (+0,54%) y los gastos personales (+0,40%), frente a las caídas en vivienda (-0,90%), comida y bebida (-0,46%), transporte (-0,27%) y comunicación (-0,09%).

El Banco Central de Brasil decidió mantener los tipos de interés en el 15% en su última reunión sobre política monetaria, celebrada hace un mes, hasta situar la tasa en su mayor nivel desde 2006.