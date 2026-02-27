La inflación de Brasil supera las previsiones en el mes hasta mediados de febrero

SAO PAULO, 27 feb (Reuters) - Los precios al consumidor en Brasil subieron más de lo esperado en el mes hasta mediados de febrero, según datos oficiales publicados el viernes, pero eso no debería impedir que el Banco Central inicie un ciclo de relajación monetaria el próximo mes.

Los precios, medidos por el índice IPCA-15, aumentaron un 0,84% en el periodo, según la agencia de estadísticas IBGE, lo que supone el mayor incremento en un año y supera todas las previsiones de una encuesta de Reuters a economistas, cuya estimación promedio era del 0,57%.

La inflación anual se situó en el 4,1%, lo que supone una desaceleración con respecto al 4,5% del mes anterior, pero también supera el 3,82% previsto por los analistas.

El Banco Central de Brasil tiene como objetivo una inflación del 3%, más o menos 1,5 puntos porcentuales, y ha señalado que comenzará a bajar las tasas de interés en marzo, después de mantenerlas en un máximo de casi dos décadas del 15% desde mediados de 2025 para controlar una inflación persistente.

Los economistas dijeron que la sorpresa al alza del dato de inflación del viernes probablemente no descarrilará las perspectivas de una política monetaria más expansiva, aunque puede reducir la probabilidad de un recorte mayor de 50 puntos básicos.

La economista de mercados emergentes de Capital Economics, Kimberley Sperrfechter, dijo que ahora mucho dependerá de los datos del Producto Interno Bruto de la próxima semana y de los datos de inflación del mes completo.

"Tal y como están las cosas, seguimos esperando un recorte de 50 puntos básicos, pero los riesgos de esta previsión han aumentado", añadió en una nota a sus clientes.

El aumento mensual del IPCA-15 se debió principalmente al incremento de los costos de transporte y educación, según el IBGE, que citó el alza de los precios de los billetes de avión y los ajustes anuales de las matrículas.

El economista jefe para Latinoamérica de Pantheon Macroeconomics, Andrés Abadia, dijo que pese a la firmeza estacional en la educación y el transporte, la desaceleración de la inflación se mantiene "prácticamente intacta", lo que debería permitir un recorte de 50 puntos básicos en marzo. (Reporte de Gabriel Araujo, Editado por Louise Heavens; Editado en Español por Ricardo Figueroa)