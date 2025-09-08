La inflación de Chile desciende tres décimas en agosto, hasta el 4%

MADRID, 8 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Chile se situó en el 4% interanual en agosto, tres décimas menos que en el mes de julio, según los datos divulgados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el acumulado del año, la inflación ha aumentado un 2,9%, pero no ha experimentado variación alguna respecto al mes anterior.

Por divisiones, el sector del equipamiento y mantención del hogar experimentó un descenso del 1,2%, mientras que los precios del transporte disminuyeron un 0,5% en agosto impulsado por el recorte de los combustibles para vehículos personales (-1,1%) y del transporte de pasajeros por carretera (-1,3%).

Asimismo, los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron un 0,9%, en especial por el agua embotellada (8,6%) y la carne (2%).

El Banco Central de Chile optó por recortar en 25 puntos básicos los tipos de interés, hasta el 4,75%, en su última reunión de política monetaria, celebrada a finales del mes de julio.