La inflación de Costa Rica mantiene una tendencia negativa al situarse en el -0,61% anual en julio

MADRID, 8 Ago. 2025 (Europa Press) -

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Costa Rica permanece en números negativos al ubicarse en el 0,61% interanual en el mes de julio. Según los datos divulgados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de Costa Rica, la inflación registró una disminución mensual del -0,52% y una variación acumulada de -1,34%.

Por productos, las cebollas experimentaron el mayor encarecimiento (12,88%), seguido de las sandías (15,51%), pañales desechables (3,46%) y el suavizante para ropa (3%). Al mismo tiempo, las papayas registraron un descenso de su precio del -24,45%, seguido de los limones ácidos (-17,49%), boletos aéreos (-13,10%) y los aguacates (-12,62%).

Respecto a las divisiones, el ámbito de la recreación, el deporte y la cultura registró una caída del 1,91%, mientras que el área de las bebidas alcohólicas y el tabaco se encarecieron un 0,35%.

El Banco Central de Costa Rica decidió hace tres semanas un recorte de 25 puntos básicos hasta el 3,75% de los tipos de interés.