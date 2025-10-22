La inflación de Cuba se estanca en el 15,2% interanual en septiembre

MADRID, 22 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) se situó en el 15,2% interanual en septiembre, lo que supone un estancamiento de este valor frente al mismo mes del año anterior. En el noveno mes del ejercicio, la inflación registró un alza del 0,76%, mientras que la variación acumulada se situó en el 10,88%, según los datos divulgados por la Oficina Nacional de Estadística e Información de la República de Cuba (ONEI).

Por divisiones, las bebidas alcohólicas y tabaco han disparado sus precios un 107,63% interanual en el mes de septiembre. Le sigue a mucha distancia el encarecimiento de los restaurantes y hoteles (23,24%), la educación (17,54%) y los servicios de la vivienda (13,93%).

Los crecimientos más ligeros se han registrado en el ámbito de las comunicaciones (0,33%), la salud (1,30%) y el transporte (4,98%). Ninguna de las doce divisiones ha descendido en el noveno mes del año.

Si se desglosa por bienes y servicios, los frijoles colorados y negros experimentaron una mayor variación en septiembre (un 6,59% y un 5,40%, respectivamente), seguido de la yuca (4,42%), otro tipo de transportes urbanos, como los camiones o los coches (3,49%) y el queso amarillo (3,18%).