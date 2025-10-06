LA NACION

La inflación de Ecuador disminuye y se sitúa en el 0,72% interanual en septiembre

MADRID, 6 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Ecuador ha descendido hasta situarse en el 0,72% interanual en el mes de septiembre, por debajo del 0,81% registrado en agosto, según los datos divulgados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Solo en el mes de septiembre, la inflación repuntó un escaso 0,08%, mientras que la variación acumulada alcanza el 2,23%.

Por sectores, el transporte es el sector que ha experimentado un mayor aumento con un alza del 0,0472%, seguido de la educación (0,0179%) y salud (0,0078%).

En el otro lado de la balanza, la variación también ha sido mínima, con tres ámbitos donde se han registrado abaratamientos: alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,0042%), prendas de vestir y calzado (-0,0038%) y bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes (-0,0003%).

