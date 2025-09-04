LA NACION

La inflación de Ecuador repuntó hasta el 0,81% anual en agosto

MADRID, 4 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Índice de Precios del Consumidor (IPC) de Ecuador se situó en el 0,81% interanual en agosto de 2025, por encima del 0,72% registrado en el mes de julio, según los datos divulgados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). A nivel mensual, la inflación repuntó un 0,31% respecto al mes de julio y aumentó un 2,14% en el acumulado en lo que va de año. Por productos, la división del alojamiento, agua, electricidad, gas y otros registró la mayor subida anual, apenas un 0,24%. Le siguen los alimentos y bebidas no alcohólicas (0,22%), la salud (1,12%) y los bienes y servicios diversos (0,12%). Solo tres ámbitos registraron un descenso de precios interanual: comunicaciones, transporte y prendas de vestir y calzado.

