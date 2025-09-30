La inflación de Francia repunta al 1,1% en septiembre y rompe con una racha de siete meses por debajo del 1%

MADRID, 30 Sep. 2025 (Europa Press) -

La tasa de inflación armonizada de Francia, usada por Eurostat para elaborar sus estadísticas, se ha situado en septiembre en el 1,1% interanual, lo que supone un repunte de tres décimas y romper con una racha de siete meses consecutivos por debajo del umbral del 1%.

De su lado, la tasa de inflación calculada mediante estándares nacionales por el Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos (Insee) se aceleró en el noveno mes del año al 1,2% desde el 0,9% de agosto.

Según la información difundida este martes, el precio de los alimentos subió un 1,7% interanual, una décima más, mientras que el coste de la energía se abarató un 4,5% después de haber caído un 6,2% el mes previo.

Sin embargo, el precio de los servicios ha registrado en septiembre una subida del 2,4%, tres décimas más frente al alza observado en agosto. El importe de los productos industriales bajó un 0,4% desde un retroceso del 0,3%.