La inflación de la Argentina cae y se sitúa en el 33,6% interanual en agosto

Economía: La inflación de la Argentina cae y se sitúa en 33,6% interanual en agosto
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Argentina se ha situado en el 33,6% interanual en el mes de agosto, por debajo del 36,6% registrado en julio. En términos mensuales, la inflación registró un alza del 1,9% en el octavo mes del año y acumula un alza del 19,5% desde que comenzó el ejercicio, según los datos divulgados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Por divisiones, el ámbito del transporte experimentó el mayor incremento de precios (3,6%). Le sigue el sector de las bebidas alcohólicas y del tabaco (3,5%), los restaurantes y hoteles (3,4%) y la vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,7%). Solo un sector, el correspondiente a las prendas de vestir y del calzado, registró un abaratamiento de sus productos con una caída del 0,3%.
