La inflación de la eurozona cae en enero al comenzar una fase de desaceleración

FRÁNCFORT, 4 feb

La inflación de la zona euro cayó el mes pasado, según los datos publicados ⁠el miércoles, entrando en ⁠una fase de desaceleración que, según la mayoría de los economistas, durará al menos un año y mantendrá al Banco Central ⁠Europeo a ‌la espera.

El ​crecimiento de los precios en los 21 países que comparten el euro cayó ​a su nivel más bajo desde septiembre de 2024, situándose en ‌el 1,7% en enero, lastrado por la ‌caída de los precios de la ​energía. La cifra coincidió con las previsiones de los economistas.

Sin embargo, un indicador clave de la inflación subyacente, que excluye elementos volátiles como la energía, los alimentos, el alcohol y el tabaco, descendió inesperadamente del 2,3% en diciembre al 2,2%, ya que los precios en el sector servicios continuaron bajando.

En conjunto, es poco probable que estas cifras ⁠provoquen una reacción inmediata por parte del BCE, que se espera que mantenga los tipos de ​interés sin cambios el jueves y durante el resto del año.

El banco central de la zona euro espera que la inflación se sitúe ligeramente por debajo de su objetivo del 2% este año y el próximo, antes de volver a alcanzarlo en 2028.

La inflación se ha mantenido en torno al 2% ⁠durante al menos un año, tras una ola de subidas de precios impulsada ​por la recuperación de la economía tras la pandemia del COVID-19 y la invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022, que provocó un aumento de los costes del ‍combustible.

Los economistas están divididos sobre si la próxima medida del BCE será una bajada o una subida, y algunos dirigentes monetarios han afirmado recientemente que ambas medidas son igualmente probables.

La reciente apreciación del euro frente al dólar, en parte como respuesta a la imprevisible ​política del presidente estadounidense Donald Trump y a las preocupaciones sobre la independencia de la Reserva Federal, ha alimentado los rumores en los mercados sobre una posible bajada de tipos.