La inflación de la eurozona está prácticamente en el objetivo, dice Nagel, del BCE

FRÁNCFORT, 2 dic (Reuters) - La inflación en la zona euro está prácticamente en el objetivo del 2% del Banco Central Europeo y fluctuará en torno a él a pesar de la subida de precios inducida por los aranceles en Estados Unidos, dijo el responsable de política económica del BCE, Joachim Nagel, en una entrevista publicada el martes. La inflación en los 20 países que comparten el euro se aceleró hasta el 2,2% el mes pasado desde el 2,1% de octubre, un leve repunte que probablemente no será motivo de preocupación para un BCE que ya estaba dispuesto a mantener los tipos de interés este mes.

"Prácticamente hemos alcanzado (nuestro objetivo), y la tasa de inflación seguirá fluctuando en torno a este valor en un futuro próximo", dijo Nagel, que dirige el Bundesbank, a la revista alemana Stern. Nagel rebajó la importancia que tiene para el BCE la subida de la inflación en EE. UU., que dijo que estaba causada por los aranceles a la importación y que podría empeorar si la Reserva Federal reduce los tipos. A preguntas acerca de las perspectivas económicas de Alemania, Nagel dijo que el gasto fiscal en el ejército y las infraestructuras podría impulsar el crecimiento por encima del 1% en 2027, pero añadió que el país necesita abordar sus problemas estructurales, como la disminución de su población activa. (Información de Francesco Canepa; edición de Andrew Heavens y Ros Russell; edición en español de Jorge Ollero Castela)