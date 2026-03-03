La inflación de la eurozona se dispara antes del impacto probable del precio del crudo

Por Balazs Koranyi

FRÁNCFORT, 3 mar (Reuters) -

La inflación de la zona euro subió más de lo esperado el mes pasado, pero se mantuvo por debajo del objetivo del 2% del Banco Central Europeo, según ‌datos recientes publicados el martes, antes de ‌que se ⁠produzca el probable impacto del aumento de los precios del petróleo y el gas.

La inflación en los 21 países que comparten el euro subió al 1,9% desde el 1,7% del mes anterior, por encima de las expectativas del 1,7%, en un ​momento en ⁠que el aumento ⁠de los costes de los alimentos y los servicios compensó los bajos precios de la energía, según datos de Eurostat.

La inflación subyacente, que excluye ​los precios volátiles de los combustibles y los alimentos, aumentó del 2,2% al 2,4%, ya que la inflación de los servicios volvió ‌a acelerarse más de lo previsto.

Aunque estas cifras son sorprendentemente altas, ahora mismo solo tienen ​una relevancia modesta, ya que los responsables de política monetaria se ​centrarán en cómo la guerra en Oriente Medio y el consiguiente aumento de más del 10% en los precios del petróleo podrían afectar a la inflación y al crecimiento económico.

Los minoristas de combustible trasladan el aumento de los costes a los conductores en cuestión de días, por lo que el impacto en los precios podría ser bastante inmediato si el conflicto sigue limitando la producción o el transporte de energía después de unos pocos días.

JP Morgan sostiene que un aumento ​del 10% en los precios del crudo Brent calculados en euros elevaría la inflación general en 0,11 puntos porcentuales en tres meses.

Sobre esa base, la evolución de los precios de la energía observada en la ⁠última semana elevaría la inflación en unos 0,2 puntos porcentuales si los precios se estabilizaran en su nivel actual, argumentó.

Sin embargo, se prevé que la inflación se sitúe por debajo del objetivo ‌tanto en 2026 como en 2027, por lo que un aumento, si se contiene, podría no ejercer una presión inmediata sobre el BCE para que suba los tipos de interés, sobre todo porque las medidas actúan con mucho retraso y no contribuyen a frenar las presiones sobre los precios a corto plazo.

De hecho, los mercados financieros no prevén ningún cambio en el tipo de depósito del 2% del BCE durante todo el año y tampoco se ha producido un repunte significativo de las expectativas de inflación a largo plazo, lo que indica que, por ahora, es poco probable que la guerra desplace al ‌BCE de su "buen lugar".

"Dado que se sigue esperando que la inflación general se mantenga por debajo del 2% en 2026-2027, no hay necesidad inmediata de ⁠que el BCE adopte medidas de política monetaria", dijo Société Générale en una nota.

"Solo un aumento persistente y sustancialmente mayor de los precios ‌del petróleo —muy por encima de los 10 dólares por barril— y la evidencia de efectos de segunda ronda duraderos justificarían una ⁠respuesta restrictiva", añadió.

Sin embargo, es posible que el BCE no sea tan paciente como lo fue en ⁠2022, cuando el banco tardó en reconocer el aumento de la inflación y tuvo que subir los tipos a un ritmo récord para contener los precios.

Es probable que el BCE esté más alerta, ya que la inflación interna se ha mantenido por encima del objetivo durante años y solo una caída anterior de los precios del petróleo hizo que la medida se situara por debajo del objetivo.

Esta situación podría implicar que el BCE se ‌mantendría a la espera mientras el aumento de los precios parezca ​puntual, pero actuaría rápidamente si las expectativas a largo plazo o el comportamiento en la fijación de salarios comenzaran a cambiar.

El banco se reunirá de nuevo el 19 de marzo y es muy improbable que se produzca un cambio de política monetaria, ya que el banco solo actúa ante cambios persistentes en las condiciones financieras y necesitaría más pruebas de que la guerra ha ‌provocado cambios permanentes en el funcionamiento de la economía. (Información de Balazs Koranyi; edición de Kate Mayberry; edición en español de Jorge Ollero Castela)