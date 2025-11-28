La inflación de la eurozona se mantiene en una senda benigna y reduce la urgencia de bajar los tipos

FRÁNCFORT, 28 nov (Reuters) -

La inflación de la zona euro se mantiene en una senda benigna, indicaron el viernes una serie de datos, lo que respalda las apuestas de los economistas de que se mantendrá en torno al objetivo durante los próximos años y no serán necesarios más recortes de tipos del Banco Central Europeo.

La inflación se ha mantenido en torno al objetivo del 2% durante la mayor parte de este año y los responsables de la política monetaria consideran que se acercará a este nivel a medio plazo, un éxito poco frecuente para un banco central que luchó contra una inflación ultrabaja durante una década, antes del repunte pospandémico por encima del 10%.

La inflación en Francia se mantuvo estable en el 0,8% este mes, se redujo ligeramente al 3,1% y se mantuvo prácticamente sin cambios en muchos de los mayores estados de la zona euro, manteniendo la cifra global de la zona euro, que se publicará el martes, en camino de una lectura estable en el 2,1%.

Por su parte, los pronósticos del BCE el mes pasado veían la inflación para el próximo año en el 2,8%, justo por encima del 2,7% previsto un mes antes, mientras que el crecimiento de los precios a tres años vista se mantenía en el 2,5% y a cinco años vista en el 2,2%, según el BCE. (Información de Balazs Koranyi; edición de Alex Richardson; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)